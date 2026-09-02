В Подмосковье в сентябре начнётся новый этап программы по утилизации электроники
Видео: пресс-служба Минэкологии МО
Новый этап федеральной экологической благотворительной программы «Школа утилизации: электроника» стартует в Московской области 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
В рамках программы жители смогут сдать на переработку отслужившие электрические приборы и электронное оборудование.
«Школа утилизации: электроника» является одной из самых масштабных экологических акций в России. В настоящее время она реализуется в 17 регионах», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.Он добавил, что Московская область традиционно входит в число лидеров по сбору и утилизации электронного лома.
Подробная информация об участии в программе размещена по ссылке.