В девяти округах Подмосковья восстановили и починили дорожные знаки

02 сентября 2026, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Отсутствующие и повреждённые знаки восстановили и отремонтировали за неделю специалисты Мосавтодора на 12 региональных дорогах в девяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели, в частности, у села Сокольниково, у посёлка лесхоза Сокольниково и у деревни Цезарево Можайского округа, в деревне Ишино под Чеховом, в деревне Карамышево Дмитровского округа, у деревни Филиппово под Талдомом, у деревни Веригино Сергиево-Посадского округа и в деревне Корниловская под Егорьевском.





«Знаки также починили на улицах Горького и Кирова в посёлке Михнево округа Ступино, на улице Лебеденко в посёлке Тучково под Рузой и на улице Калинина в Лотошине», — говорится в сообщении.