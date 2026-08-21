Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы: что важно знать избирателям?
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы. Жители Подмосковья смогут выбрать наиболее удобный способ голосования — прийти на избирательный участок, воспользоваться ДЭГ или проголосовать на дому, а в четырех городских округах одновременно состоятся муниципальные выборы.
Проведение голосования в течение трех дней одобрил Центральная избирательная комиссия. Её председатель Элла Памфилова заявила, что такой формат делает выборы удобнее для граждан и одновременно является дополнительной мерой безопасности. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому единым днем голосования определено 20 сентября.
Избирательные участки в Московской области будут работать все три дня с 08:00 до 20:00. Для получения бюллетеня потребуется предъявить паспорт.
У жителей региона будет несколько вариантов участия в выборах. Помимо личного посещения участка, можно воспользоваться дистанционным электронным голосованием или проголосовать дома. Последний способ предусмотрен для граждан, которые по уважительным причинам не способны самостоятельно прийти на участок. В частности, речь идет о людях с инвалидностью, проблемами со здоровьем и тех, кто ухаживает за нуждающимися.
Чтобы проголосовать на дому, необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию и подать устное или письменное заявление. Сделать это можно с 10 сентября и до 14:00 20 сентября. После обращения представители комиссии приедут к избирателю домой и организуют голосование.
Для участия в ДЭГ потребуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» и регистрация в системе в установленные сроки. В большинстве регионов заявления принимаются с 3 по 14 сентября. Для жителей Москвы предварительная регистрация не нужна. Электронное голосование будет доступно на протяжении всех трех дней.
Если при использовании ДЭГ возникнут проблемы, избиратель сможет обратиться в территориальную избирательную комиссию. Если после этого он решит проголосовать лично, сотрудники комиссии сначала проверят, не был ли гражданин ранее отмечен как проголосовавший дистанционно. При отсутствии такой отметки ему выдадут бумажный бюллетень.
Граждане, которые в дни выборов будут находиться в другом месте, смогут заранее оформить включение в список избирателей по месту пребывания. Заявление можно подать через «Госуслуги», МФЦ и территориальную избирательную комиссию. Дополнительно с 9 по 14 сентября обратиться с ним можно будет в участковую комиссию.
Выборы депутатов Государственной думы пройдут по смешанной системе. Из 450 мандатов 225 распределят между кандидатами, выдвинутыми по партийным спискам, еще 225 депутатов изберут в одномандатных округах.
В избирательной кампании участвуют 10 политических партий, в том числе пять парламентских — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Парламентские партии и политические объединения, представленные в региональных законодательных собраниях, получили возможность выдвигать кандидатов без сбора подписей.
Московская областная дума также будет формироваться по смешанной системе. 25 депутатов изберут в одномандатных округах, еще 25 мандатов распределят между кандидатами из территориальных партийных списков. Таким образом, жители Подмосковья смогут одновременно поддержать конкретного кандидата и отдать голос за политическую партию. В четырех городских округах региона в те же дни дополнительно состоятся муниципальные выборы.
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