Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы: что важно знать избирателям?

21 августа 2026, 16:42

Избиратели могут проголосовать на участке или с помощью ДЭГ на выборах в сентябре

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы. Жители Подмосковья смогут выбрать наиболее удобный способ голосования — прийти на избирательный участок, воспользоваться ДЭГ или проголосовать на дому, а в четырех городских округах одновременно состоятся муниципальные выборы.