Губернатор Воробьёв осмотрел новую школу в Лосино-Петровском округе
Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, построили в посёлке Свердловский Лосино-Петровского округа. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Здание осмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он также пообщался с педагогами и родителями учеников. Участие во встрече принял глава округа Щёлково Андрей Булгаков.
«Сегодня мы работаем в Лосино-Петровском округе, чтобы проверить реализацию наказов, которые получили от жителей. Знаю, что сегодня здесь собрались учителя, родители. Приятно встретиться с вами в новой большой школе. Хочется, чтобы ребятам здесь нравилось», — сказал Воробьёв.Корпус войдёт в состав Свердловской школы №2. Он позволит разгрузить два имеющихся учебных заведения посёлка.
«Мне известны проблемы и наказы жителей Лосино-Петровского, в частности, посёлка Свердловский. Несколько лет назад по поручению правительства Московской области я стал наставником этого муниципалитета. И один из важных вопросов, который нужно было решить, – строительство школы. И сегодня мы осмотрели новую школу, которая соответствует всем современным стандартам», — отметил Булгаков.Корпус разделён на два блока: на 400 мест для младшеклассников и на 700 мест для учеников средних и старших классов. В здании размещаются универсальные и специализированные учебные кабинеты, мастерские с 3Д-принтерами, актовый зал и два спортзала, а на прилегающей территории — спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками и площадками для волейбола и баскетбола. Штат учителей нового учебного заведения полностью укомплектован.