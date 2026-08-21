Губернатор Воробьёв осмотрел новую школу в Лосино-Петровском округе

21 августа 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, построили в посёлке Свердловский Лосино-Петровского округа. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.





Здание осмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он также пообщался с педагогами и родителями учеников. Участие во встрече принял глава округа Щёлково Андрей Булгаков.





«Сегодня мы работаем в Лосино-Петровском округе, чтобы проверить реализацию наказов, которые получили от жителей. Знаю, что сегодня здесь собрались учителя, родители. Приятно встретиться с вами в новой большой школе. Хочется, чтобы ребятам здесь нравилось», — сказал Воробьёв.

«Мне известны проблемы и наказы жителей Лосино-Петровского, в частности, посёлка Свердловский. Несколько лет назад по поручению правительства Московской области я стал наставником этого муниципалитета. И один из важных вопросов, который нужно было решить, – строительство школы. И сегодня мы осмотрели новую школу, которая соответствует всем современным стандартам», — отметил Булгаков.