Помощь в подмосковном Центре им. Рошаля получили более 600 тысяч детей

21 августа 2026, 14:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 600 тысяч маленьких пациентов получили помощь в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске с момента его открытия два года назад. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В медучреждении принимают детей не только со всего Подмосковья, но и из других регионов России.





«С момента открытия в ДКЦ сделали более 38 тысяч операций, из которых 54% выполнили малоинвазивно. Продолжает развиваться телемедицина: за два года здесь провели свыше 37 тысяч телемедицинских консультаций», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.