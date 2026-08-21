Во Власихе обновят участок теплосети на Заозёрной улице

21 августа 2026, 15:53

оригинал Фото: медиасток.рф

Участок теплосети протяжённостью более трёх тысяч метров, расположенный на Заозёрной улице во Власихе, планируют реконструировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и реконструировать сеть длиной 3170,8 погонного метра. Завершить выполнение работ нужно в 2028 году», — говорится в сообщении.