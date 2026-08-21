Во Власихе обновят участок теплосети на Заозёрной улице
Участок теплосети протяжённостью более трёх тысяч метров, расположенный на Заозёрной улице во Власихе, планируют реконструировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и реконструировать сеть длиной 3170,8 погонного метра. Завершить выполнение работ нужно в 2028 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 215 миллионов 868 тысяч 110 рублей. Заявки принимаются до 1 сентября. Финансирование будет поступать из регионального и окружного бюджетов.