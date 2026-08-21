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Во Власихе обновят участок теплосети на Заозёрной улице

оригинал Фото: медиасток.рф

Участок теплосети протяжённостью более трёх тысяч метров, расположенный на Заозёрной улице во Власихе, планируют реконструировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.



Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и реконструировать сеть длиной 3170,8 погонного метра. Завершить выполнение работ нужно в 2028 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 215 миллионов 868 тысяч 110 рублей. Заявки принимаются до 1 сентября. Финансирование будет поступать из регионального и окружного бюджетов.
Лев Каштанов

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