Внебрачные дети, скандал с Собчак и критика Пугачевой: как сложилась судьба лидера ЛДПР Владимира Жириновского и что о нем говорят коллеги?

Владимир Жириновский (фото: Instagram* / zhirinovskiy)

25 апреля исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Жириновского — одного из самых узнаваемых и противоречивых политиков России. Основатель и бессменный лидер партии ЛДПР ушел из жизни в 2022 году, оставив после себя яркое политическое наследие и десятки громких заявлений, которые до сих пор обсуждают. О ​карьере, личной жизнии и скандалах Жириновского — в материале «Радио 1».



Биография Владимира Жириновского: детство и образование

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахская ССР) в семье Александры Жириновской и Вольфа Эйдельштейна. Его отец работал на Транссибирской магистрали. Спустя год после рождения сына его выслали в Польшу.

В 1970 году Жириновский окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова (в дальнейшем — Институт стран Азии и Африки). Он получил специальность, связанную с Турцией и турецким языком. В 1977 году завершил обучение на вечернем отделении юридического факультета МГУ и получил квалификацию юриста. В 1998 году ему присвоили ученую степень доктора философских наук.

Начало карьеры: работа в СССР

С 1975 по 1983 год Жириновский работал консультантом отдела Европы в Иностранной юридической коллегии Министерства юстиции СССР. После этого он возглавил юридический отдел издательства «Мир».

Владимир Жириновский (фото: Instagram* / zhirinovskiy)
Этот период стал для него этапом формирования профессиональных навыков и понимания государственного устройства, что позже отразилось на его политической деятельности.

Создание ЛДПР и политический путь

Владимир Жириновский основал Либерально-демократическую партию в 1990 году. До 1992 года она носила название Либерально-демократической партии Советского Союза. С момента создания и до своей смерти он неизменно возглавлял эту политическую силу.

В 1991 году Жириновский поддержал Государственный комитет по чрезвычайному положению. В дальнейшем он активно участвовал в политической жизни страны, быстро приобретая известность благодаря ярким и провокационным выступлениям.

В 1990-е годы политик резко критиковал действующую власть. Он выступал за защиту русскоязычного населения в бывших союзных республиках, предлагал ликвидировать национальные автономии внутри России и настаивал на усилении внешнеполитического курса в сторону Азии. При этом Жириновский неоднократно подчеркивал, что не участвовал ни в распаде СССР, ни в проведении экономических реформ того периода.

Деятельность после 2000 года и отношения с властью

После 2000 года Жириновский продолжал критиковать экономический блок правительства. При этом он избегал критики президента России Владимира Путина. Фракция ЛДПР в Государственной думе поддерживала ключевые инициативы главы государства.

Владимир Жириновский (фото: Instagram* / zhirinovskiy)
В августе 2014 года Жириновский выступил с предложением создать для Владимира Путина новую должность — Верховный правитель.

Выборы, Госдума и политические результаты

ЛДПР добилась наивысшего результата на выборах в Государственную думу в 1993 году, заняв первое место по партийным спискам. Сам Жириновский избирался депутатом всех созывов Государственной думы. В парламентах первого, второго, шестого, седьмого и восьмого созывов он возглавлял фракцию ЛДПР. В третьем, четвертом и пятом созывах занимал пост заместителя председателя Госдумы. Политик признавался, что считал эту должность сопоставимой с министерской и воспринимал ее как исполнение своей юношеской мечты.

Жириновский шесть раз участвовал в президентских выборах: в 1991 году — в РСФСР, а также в 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах — в России. Трижды он занимал третье место. Наилучший результат политик показал в 2008 году, набрав 9,35% голосов. Худший зафиксировали в 2000 году: 2,7% и пятое место.

В 1999 году Жириновский один раз участвовал в выборах главы региона. На губернаторских выборах в Белгородской области он занял третье место, уступив действующему руководителю Евгению Савченко и бывшему председателю областного совета Михаилу Бесхмельницыну.

Скандалы и конфликты с Жириновским

Политическая карьера Жириновского сопровождалась многочисленными скандалами. Один из первых громких эпизодов произошел в 1995 году в эфире программы «Один на один», когда он облил оппозиционного политика Бориса Немцова апельсиновым соком.

Владимир Жириновский (фото: Instagram* / zhirinovskiy)
В том же году Жириновский оказался в центре конфликта в Государственной думе: во время заседания он вступил в драку с депутатом Евгенией Тишковской и схватил ее за волосы. Подобные инциденты впоследствии неоднократно повторялись и стали характерной чертой его поведения.

Еще один резонансный конфликт произошел в телевизионном эфире, где Алла Пугачева выступала доверенным лицом Михаила Прохорова. В ходе дискуссии Жириновский обвинил представителей шоу-бизнеса в продажности, что вызвало широкий общественный резонанс. Политик неоднократно критиковал Пугачеву, высказываясь о ее творчестве, личной жизни и влиянии на культурную среду.

В 2014 году Жириновский допустил оскорбительные высказывания в адрес беременной журналистки Стеллы Дубовицкой. После инцидента женщину госпитализировали. Позже политик принес извинения, заявив, что не знал о ее положении.

Во время предвыборных дебатов 2018 года Жириновский резко высказался в адрес Ксении Собчак, используя ненормативную лексику. В ответ она облила его водой.

Публикации, творчество и коммерческие проекты

Помимо политической деятельности, Жириновский активно занимался публицистикой. Он стал автором десятков брошюр и статей, среди которых «Последний бросок на юг» и «Последний вагон на север».

Владимир Жириновский (фото: Instagram* / zhirinovskiy)
Политик участвовал в музыкальных проектах и выпустил диск с песнями в собственном исполнении. Кроме того, он зарегистрировал торговую марку «Жириновский», под которой выпускали различные товары, включая алкогольную продукцию, сигареты и парфюмерию.

Личная жизнь Владимира Жириновского

Личная жизнь Владимира Жириновского развивалась значительно спокойнее, чем его политическая карьера, наполненная громкими заявлениями и конфликтами. В 1971 году он заключил брак со своей давней знакомой Галиной Лебедевой, с которой познакомился в студенческом лагере. Супруга политика получила профессию вирусолога и защитила кандидатскую диссертацию по биологическим наукам.

До свадьбы пара на протяжении трех лет не оформляла отношения официально. Причиной служили бытовые трудности и стремление обоих сосредоточиться на образовании и профессиональном становлении. В студенческие годы Владимир подрабатывал переводчиком и регулярно выезжал в зарубежные командировки.

Уже тогда он сумел произвести благоприятное впечатление на будущую тещу. Молодой человек приезжал за Галиной на черной «Волге», которую предоставляли сотрудникам, работающим с иностранными гражданами. Высокий рост, вежливость и уверенность сформировали у женщины мнение о нем как о надежном будущем зяте. К моменту заключения брака Жириновский также смог накопить средства на первый взнос для кооперативной квартиры.

Развод и воссоединение: сложная история брака


В 1978 году супруги приняли решение о разводе. Расставание сопровождалось конфликтами и разделом имущества. Судебное разбирательство завершилось в пользу Галины Лебедевой.

Владимир Жириновский с супругой (фото: РИА Новости / Илья Питалев)
Однако спустя несколько лет, в 1985 году, пара восстановила отношения и вновь стала жить вместе. В 1993 году, накануне серебряной свадьбы, Владимир и Галина закрепили союз по православным традициям и обвенчались в церкви.

Тогда СМИ высказывали предположение, что развод мог иметь финансовую подоплеку и мог быть выгоден. Говорили, что супруги на самом деле не расставались. Они прожили вместе 51 год — вплоть до смерти политика. Повторно оформлять брак юридически они не стали.

Сын Игорь Лебедев: политическая династия


В 1972 году у Владимира Жириновского родился сын Игорь Лебедев. Он получил юридическое образование и выбрал политическую карьеру, продолжив путь отца. Игорь занимал должность советника министра труда и социального развития Российской Федерации. С 19 января 2000 года он стал руководителем фракции ЛДПР в Госдуме III созыва. Эту должность он занимал до 2011.

В 1998 году в семье Лебедева родились близнецы Сергей и Александр. С их появлением Жириновский стал дедом сразу двоих внуков. Позднее оба поступили в пансион при Московском государственном университете.

Владимир Жириновский и Игорь Лебедев (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)
По информации за 2016 год, доход Владимира Жириновского составил 5,3 миллиона рублей. По этому показателю он занял третье место в рейтинге самых обеспеченных лидеров парламентских фракций.

Внебрачные дети Владимира Жириновского


Спустя 25 лет семейной жизни стало известно о наличии у политика других детей. Старшая дочь — Анастасия Боцан-Харченко (Тезикова) родилась в 1983 году. Долгое время она занимала ответственную должность и столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом Жириновский рассказал в интервью в 2019 году.

Еще один сын — Олег — стал известен общественности в 1995 году, когда политик впервые представил его публике. Мальчику на тот момент было девять лет. Его матерью стала Жанна Газдарова, с которой Жириновский познакомился во время рабочей поездки на Кубу.

Олег родился в Москве, однако вскоре мать передала его на воспитание бабушке в Осетии. В юношеском возрасте он вернулся в столицу и поступил в МГУ. Там он познакомился с Мадиной Батыровой, также уроженкой Осетии. В 26 лет Олег женился. Свадебное торжество прошло в Осетии и получило широкое освещение в СМИ. По информации прессы, расходы на мероприятие полностью взял на себя Владимир Жириновский. Стоимость свадебного платья невесты оценивали примерно в 200 тысяч рублей.

Болезнь и смерть Владимира Жириновского

9 февраля 2022 года стало известно о госпитализации политика с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавирусной инфекции. Медики зафиксировали поражение более 50% легких. В Центральную клиническую больницу он поступил еще 2 февраля, где врачи диагностировали штамм «омикрон».

Владимир Жириновский (фото: Instagram* / zhirinovskiy)
Несмотря на активную позицию в поддержку вакцинации и заявления о том, что он сделал восемь прививок, Жириновский просил не распространять информацию о состоянии его здоровья. 10 февраля у политика ухудшилось состояние: усилилась дыхательная недостаточность, увеличилась зона поражения легких. Ситуацию осложнял сахарный диабет, требовавший регулярных инъекций инсулина. Врачи приняли решение ввести пациента в медикаментозную кому.

11 марта появились сообщения о выводе Жириновского из медикаментозного сна. Специалисты отмечали стабилизацию состояния. Однако 6 апреля 2022 года Владимир Жириновский скончался. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции.

Каким его запомнили: воспоминания коллег и близких

В программе «МАЛАХОВ» друзья и коллеги политика поделились воспоминаниями о нем вне публичного образа. Участники обсуждения отмечали, что за эпатажной манерой поведения и резкими высказываниями скрывался человек с мягким характером, скромностью и внутренней порядочностью.

Во время празднования 75-летия он заранее приглашал гостей на свой 80-летний юбилей.

«Оргкомитет, хочу дать вам задание. Вы все приглашены на мое 80-летие в 2026 году, которое состоится в пятницу, в рабочий день. Я вам подарю еще один выходной 25 апреля 2026 года, ВТБ Арена», — заявлял Владимир Жириновский.
Этот прогноз стал одним из немногих, которые не сбылись.

Владимир Жириновский (фото: Instagram* / zhirinovskiy)
Сергей Воронин, занимавший должность советника политика на протяжении нескольких лет, подчеркивал масштаб личности Жириновского. Доктор исторических наук отмечал, что не встречал таких людей, как Владимир Жириновский.

«Часто спрашивают накануне восьмидесятилетия: "охарактеризуете его одним или двумя словами". И с удовольствием это говорю: великий и незаменимый! Это случай, когда выражение о том, что незаменимых людей нет, абсолютно не соответствует действительности», — говорил Воронин.
Любовь Кабакова на протяжении многих лет работала личным поваром Владимира Жириновского. По ее словам, политик долго уговаривал ее перейти к нему на работу и не хотел отпускать даже в отпуск.

После его смерти женщина не смогла продолжить работу на новом месте. Она признавалась, что предложения о трудоустройстве воспринимала как предательство, поскольку привыкла к тесному взаимодействию с Жириновским и хорошо знала его привычки и вкусы.

Высказывания Владимира Жириновского

«Я не люблю гостей. Люди мне быстро надоедают. Постоянно разговоры-разговоры. Помолчать хочется. Посидеть в тишине. Чтобы не было ни детей, ни стариков, ни женщин. Меня даже шум аквариума раздражает».

«Я такой, какой есть. В этом моя прелесть».

Владимир Жириновский (фото: Instagram* / zhirinovskiy)
«Богатые — это агентура Запада, его пятая колонна, троянский конь. Они всегда будут стремиться вывезти туда капиталы. И этим автоматически делятся не со своим народом, а с западными товарищами».

«Слово "однозначно" никогда я не произносил, в жизни. Никогда не употреблял. До сих пор подходят бабушки и говорят: мой внук тоже говорит "однозначно", и думают, что мне это понравится».

«Когда вы меня пытаетесь обвинить, что я как-то не так к женщинам отношусь… к ним так относятся все мужчины мира. Вас до сих пор обманывают. Когда вам говорят, что любят, вам лгут все мужчины мира. Всегда лгут. Я один вам говорю правду на всю планету».
Владимир Жириновский полностью посвящал себя работе и требовал такой же отдачи от своего окружения. Его главный жизненный принцип перекликался с идеями Конфуция — выбирать дело по душе и следовать ему, не отвлекаясь на второстепенное.

«Молчать! Вы видели что-то там!»

Кроме того, благодаря своему уникальному стилю Владимир Жириновский стал «человеком-мемом». Многие его фразы стали крылатыми и используются до сих пор. Например, знаменитое «Сафонов, оплати!», резкое «Молчать! Вы видели что-то там!» или «Возьмите восемь, девять возьмите, но один оставьте, у вас есть совесть?!»
Дайана Хусинова

