Внебрачные дети, скандал с Собчак и критика Пугачевой: как сложилась судьба лидера ЛДПР Владимира Жириновского и что о нем говорят коллеги?
25 апреля исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Жириновского — одного из самых узнаваемых и противоречивых политиков России. Основатель и бессменный лидер партии ЛДПР ушел из жизни в 2022 году, оставив после себя яркое политическое наследие и десятки громких заявлений, которые до сих пор обсуждают. О карьере, личной жизнии и скандалах Жириновского — в материале «Радио 1».
Биография Владимира Жириновского: детство и образованиеВладимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахская ССР) в семье Александры Жириновской и Вольфа Эйдельштейна. Его отец работал на Транссибирской магистрали. Спустя год после рождения сына его выслали в Польшу.
В 1970 году Жириновский окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова (в дальнейшем — Институт стран Азии и Африки). Он получил специальность, связанную с Турцией и турецким языком. В 1977 году завершил обучение на вечернем отделении юридического факультета МГУ и получил квалификацию юриста. В 1998 году ему присвоили ученую степень доктора философских наук.
Начало карьеры: работа в СССРС 1975 по 1983 год Жириновский работал консультантом отдела Европы в Иностранной юридической коллегии Министерства юстиции СССР. После этого он возглавил юридический отдел издательства «Мир».
Этот период стал для него этапом формирования профессиональных навыков и понимания государственного устройства, что позже отразилось на его политической деятельности.
Создание ЛДПР и политический путьВладимир Жириновский основал Либерально-демократическую партию в 1990 году. До 1992 года она носила название Либерально-демократической партии Советского Союза. С момента создания и до своей смерти он неизменно возглавлял эту политическую силу.
В 1991 году Жириновский поддержал Государственный комитет по чрезвычайному положению. В дальнейшем он активно участвовал в политической жизни страны, быстро приобретая известность благодаря ярким и провокационным выступлениям.
В 1990-е годы политик резко критиковал действующую власть. Он выступал за защиту русскоязычного населения в бывших союзных республиках, предлагал ликвидировать национальные автономии внутри России и настаивал на усилении внешнеполитического курса в сторону Азии. При этом Жириновский неоднократно подчеркивал, что не участвовал ни в распаде СССР, ни в проведении экономических реформ того периода.
Деятельность после 2000 года и отношения с властьюПосле 2000 года Жириновский продолжал критиковать экономический блок правительства. При этом он избегал критики президента России Владимира Путина. Фракция ЛДПР в Государственной думе поддерживала ключевые инициативы главы государства.
В августе 2014 года Жириновский выступил с предложением создать для Владимира Путина новую должность — Верховный правитель.
Выборы, Госдума и политические результатыЛДПР добилась наивысшего результата на выборах в Государственную думу в 1993 году, заняв первое место по партийным спискам. Сам Жириновский избирался депутатом всех созывов Государственной думы. В парламентах первого, второго, шестого, седьмого и восьмого созывов он возглавлял фракцию ЛДПР. В третьем, четвертом и пятом созывах занимал пост заместителя председателя Госдумы. Политик признавался, что считал эту должность сопоставимой с министерской и воспринимал ее как исполнение своей юношеской мечты.
Жириновский шесть раз участвовал в президентских выборах: в 1991 году — в РСФСР, а также в 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах — в России. Трижды он занимал третье место. Наилучший результат политик показал в 2008 году, набрав 9,35% голосов. Худший зафиксировали в 2000 году: 2,7% и пятое место.
В 1999 году Жириновский один раз участвовал в выборах главы региона. На губернаторских выборах в Белгородской области он занял третье место, уступив действующему руководителю Евгению Савченко и бывшему председателю областного совета Михаилу Бесхмельницыну.
Скандалы и конфликты с ЖириновскимПолитическая карьера Жириновского сопровождалась многочисленными скандалами. Один из первых громких эпизодов произошел в 1995 году в эфире программы «Один на один», когда он облил оппозиционного политика Бориса Немцова апельсиновым соком.
В том же году Жириновский оказался в центре конфликта в Государственной думе: во время заседания он вступил в драку с депутатом Евгенией Тишковской и схватил ее за волосы. Подобные инциденты впоследствии неоднократно повторялись и стали характерной чертой его поведения.
Еще один резонансный конфликт произошел в телевизионном эфире, где Алла Пугачева выступала доверенным лицом Михаила Прохорова. В ходе дискуссии Жириновский обвинил представителей шоу-бизнеса в продажности, что вызвало широкий общественный резонанс. Политик неоднократно критиковал Пугачеву, высказываясь о ее творчестве, личной жизни и влиянии на культурную среду.
В 2014 году Жириновский допустил оскорбительные высказывания в адрес беременной журналистки Стеллы Дубовицкой. После инцидента женщину госпитализировали. Позже политик принес извинения, заявив, что не знал о ее положении.
Во время предвыборных дебатов 2018 года Жириновский резко высказался в адрес Ксении Собчак, используя ненормативную лексику. В ответ она облила его водой.
Публикации, творчество и коммерческие проектыПомимо политической деятельности, Жириновский активно занимался публицистикой. Он стал автором десятков брошюр и статей, среди которых «Последний бросок на юг» и «Последний вагон на север».
Политик участвовал в музыкальных проектах и выпустил диск с песнями в собственном исполнении. Кроме того, он зарегистрировал торговую марку «Жириновский», под которой выпускали различные товары, включая алкогольную продукцию, сигареты и парфюмерию.
Личная жизнь Владимира ЖириновскогоЛичная жизнь Владимира Жириновского развивалась значительно спокойнее, чем его политическая карьера, наполненная громкими заявлениями и конфликтами. В 1971 году он заключил брак со своей давней знакомой Галиной Лебедевой, с которой познакомился в студенческом лагере. Супруга политика получила профессию вирусолога и защитила кандидатскую диссертацию по биологическим наукам.
До свадьбы пара на протяжении трех лет не оформляла отношения официально. Причиной служили бытовые трудности и стремление обоих сосредоточиться на образовании и профессиональном становлении. В студенческие годы Владимир подрабатывал переводчиком и регулярно выезжал в зарубежные командировки.
Уже тогда он сумел произвести благоприятное впечатление на будущую тещу. Молодой человек приезжал за Галиной на черной «Волге», которую предоставляли сотрудникам, работающим с иностранными гражданами. Высокий рост, вежливость и уверенность сформировали у женщины мнение о нем как о надежном будущем зяте. К моменту заключения брака Жириновский также смог накопить средства на первый взнос для кооперативной квартиры.
Развод и воссоединение: сложная история брака
В 1978 году супруги приняли решение о разводе. Расставание сопровождалось конфликтами и разделом имущества. Судебное разбирательство завершилось в пользу Галины Лебедевой.
Однако спустя несколько лет, в 1985 году, пара восстановила отношения и вновь стала жить вместе. В 1993 году, накануне серебряной свадьбы, Владимир и Галина закрепили союз по православным традициям и обвенчались в церкви.
Тогда СМИ высказывали предположение, что развод мог иметь финансовую подоплеку и мог быть выгоден. Говорили, что супруги на самом деле не расставались. Они прожили вместе 51 год — вплоть до смерти политика. Повторно оформлять брак юридически они не стали.
Сын Игорь Лебедев: политическая династия
В 1972 году у Владимира Жириновского родился сын Игорь Лебедев. Он получил юридическое образование и выбрал политическую карьеру, продолжив путь отца. Игорь занимал должность советника министра труда и социального развития Российской Федерации. С 19 января 2000 года он стал руководителем фракции ЛДПР в Госдуме III созыва. Эту должность он занимал до 2011.
В 1998 году в семье Лебедева родились близнецы Сергей и Александр. С их появлением Жириновский стал дедом сразу двоих внуков. Позднее оба поступили в пансион при Московском государственном университете.
По информации за 2016 год, доход Владимира Жириновского составил 5,3 миллиона рублей. По этому показателю он занял третье место в рейтинге самых обеспеченных лидеров парламентских фракций.
Внебрачные дети Владимира Жириновского
Спустя 25 лет семейной жизни стало известно о наличии у политика других детей. Старшая дочь — Анастасия Боцан-Харченко (Тезикова) родилась в 1983 году. Долгое время она занимала ответственную должность и столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом Жириновский рассказал в интервью в 2019 году.
Еще один сын — Олег — стал известен общественности в 1995 году, когда политик впервые представил его публике. Мальчику на тот момент было девять лет. Его матерью стала Жанна Газдарова, с которой Жириновский познакомился во время рабочей поездки на Кубу.
Олег родился в Москве, однако вскоре мать передала его на воспитание бабушке в Осетии. В юношеском возрасте он вернулся в столицу и поступил в МГУ. Там он познакомился с Мадиной Батыровой, также уроженкой Осетии. В 26 лет Олег женился. Свадебное торжество прошло в Осетии и получило широкое освещение в СМИ. По информации прессы, расходы на мероприятие полностью взял на себя Владимир Жириновский. Стоимость свадебного платья невесты оценивали примерно в 200 тысяч рублей.
Болезнь и смерть Владимира Жириновского9 февраля 2022 года стало известно о госпитализации политика с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавирусной инфекции. Медики зафиксировали поражение более 50% легких. В Центральную клиническую больницу он поступил еще 2 февраля, где врачи диагностировали штамм «омикрон».
Несмотря на активную позицию в поддержку вакцинации и заявления о том, что он сделал восемь прививок, Жириновский просил не распространять информацию о состоянии его здоровья. 10 февраля у политика ухудшилось состояние: усилилась дыхательная недостаточность, увеличилась зона поражения легких. Ситуацию осложнял сахарный диабет, требовавший регулярных инъекций инсулина. Врачи приняли решение ввести пациента в медикаментозную кому.
11 марта появились сообщения о выводе Жириновского из медикаментозного сна. Специалисты отмечали стабилизацию состояния. Однако 6 апреля 2022 года Владимир Жириновский скончался. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции.
Каким его запомнили: воспоминания коллег и близкихВ программе «МАЛАХОВ» друзья и коллеги политика поделились воспоминаниями о нем вне публичного образа. Участники обсуждения отмечали, что за эпатажной манерой поведения и резкими высказываниями скрывался человек с мягким характером, скромностью и внутренней порядочностью.
Во время празднования 75-летия он заранее приглашал гостей на свой 80-летний юбилей.
«Оргкомитет, хочу дать вам задание. Вы все приглашены на мое 80-летие в 2026 году, которое состоится в пятницу, в рабочий день. Я вам подарю еще один выходной 25 апреля 2026 года, ВТБ Арена», — заявлял Владимир Жириновский.Этот прогноз стал одним из немногих, которые не сбылись.
Сергей Воронин, занимавший должность советника политика на протяжении нескольких лет, подчеркивал масштаб личности Жириновского. Доктор исторических наук отмечал, что не встречал таких людей, как Владимир Жириновский.
«Часто спрашивают накануне восьмидесятилетия: "охарактеризуете его одним или двумя словами". И с удовольствием это говорю: великий и незаменимый! Это случай, когда выражение о том, что незаменимых людей нет, абсолютно не соответствует действительности», — говорил Воронин.Любовь Кабакова на протяжении многих лет работала личным поваром Владимира Жириновского. По ее словам, политик долго уговаривал ее перейти к нему на работу и не хотел отпускать даже в отпуск.
После его смерти женщина не смогла продолжить работу на новом месте. Она признавалась, что предложения о трудоустройстве воспринимала как предательство, поскольку привыкла к тесному взаимодействию с Жириновским и хорошо знала его привычки и вкусы.
Высказывания Владимира Жириновского
«Я не люблю гостей. Люди мне быстро надоедают. Постоянно разговоры-разговоры. Помолчать хочется. Посидеть в тишине. Чтобы не было ни детей, ни стариков, ни женщин. Меня даже шум аквариума раздражает».
«Я такой, какой есть. В этом моя прелесть».
«Богатые — это агентура Запада, его пятая колонна, троянский конь. Они всегда будут стремиться вывезти туда капиталы. И этим автоматически делятся не со своим народом, а с западными товарищами».
«Слово "однозначно" никогда я не произносил, в жизни. Никогда не употреблял. До сих пор подходят бабушки и говорят: мой внук тоже говорит "однозначно", и думают, что мне это понравится».
«Когда вы меня пытаетесь обвинить, что я как-то не так к женщинам отношусь… к ним так относятся все мужчины мира. Вас до сих пор обманывают. Когда вам говорят, что любят, вам лгут все мужчины мира. Всегда лгут. Я один вам говорю правду на всю планету».Владимир Жириновский полностью посвящал себя работе и требовал такой же отдачи от своего окружения. Его главный жизненный принцип перекликался с идеями Конфуция — выбирать дело по душе и следовать ему, не отвлекаясь на второстепенное.