Путин оценил поведение прежнего руководства МОК

Путин назвал позором и трусостью поведение прежнего руководства МОК

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин раскритиковал действия предыдущего состава руководства Международного олимпийского комитета (МОК).





Выступая в среду в Кремле на церемонии вручения государственных наград российским боксерам и бойцам смешанных единоборств, глава государства заявил, что подобная линия нанесла ущерб олимпийскому движению. Начиная с февраля 2022 года, атлетов РФ перестали допускать до международных соревнований, а также запрещали им выступать под национальной сиимволикой.





«Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение», — сказал Путин.