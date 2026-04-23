Принц Гарри приехал в Киев с необъявленным визитом
Утром 23 апреля принц Великобритании Гарри нанес неанонсированный визит в столицу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе киевского форума по безопасности.
В Киев, где его встречала крупная делегация, член британской королевской семьи прибыл на ночном поезде, который отправился с территории Польши. Он приехал по приглашению организаторов киевского форума по безопасности. По планам, он должен выступить с обращением к участникам мероприятия.
Это не первый визит принца Гарри на Украину. В прошлый раз он посещал Киев в сентябре 2025 года вместе с командой своего фонда.
Принц Гарри и его жена Меган с 31 марта 2020 года прекратили поддерживать статус старших членов королевской семьи. Пара потеряла возможность официально представлять британскую корону и использовать титул Их Высочеств. Сейчас они проживают в США.
