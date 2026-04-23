В РФ оценили влияние журналиста Такера Карлсона в США

Политолог Вайнер: В России слишком преувеличивают влияние Такера Карлсона

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)

Влияние журналиста Такера Карлсона в США не так велико, как считают в России. Об этом заявил политический обозреватель Грег Вайнер.





Ранее Карлсон извинился перед американскими избирателями за призывы голосовать на президентских выборах за Дональда Трампа, заявив, что это была его ошибка.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Вайнер отметил, что в России слишком преувеличивают роль и влияние Карлсона, поскольку в США у него вовсе не тот масштаб, который ему приписывают.





«Карлсону даже популярной фигурой осталось быть недолго. Он шагнул на очень скользкую антиизраильскую дорогу. Эта дорога ведет, в общем-то, к тотальной катастрофе. Произраильское лобби в США контролирует 70-80% всех средств массовой информации. В этой ситуации Карлсона просто укатают», — уверен политолог.