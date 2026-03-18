«Взрывной интерес к Крыму»: историк рассказал, как в республике сохраняют память о дне воссоединения с Россией

18 марта 2026, 12:01

Историк Мальгин: в Центральном музее Тавриды собраны экспонаты «Крымской весны»

Фото: iStock/skostin1951

Годовщина воссоединения Крыма с Россией вновь возвращает внимание к событиям 2014 года и их историческому значению. Как изменилась жизнь полуострова за это время и какую роль в этом играет сохранение памяти?





Напомним, что договор о возвращении Республики Крым в состав России был подписан 18 марта 2014 года президентом России Владимиром Путиным, нынешним главой региона Сергеем Аксёновым и крымским политиком Алексеем Чалым, впоследствии избранным председателем Законодательного собрания Севастополя. Это событие стало итогом сложных процессов, начавшихся ещё после распада СССР.



Директор Центрального музея Тавриды, историк Андрей Мальгин в эфире «Радио 1» рассказал, что после 2014 года интерес к истории региона резко вырос и продолжает сохраняться, поскольку каждый на своём уровне пытается осмыслить, что происходило в регионе и что его ждёт в будущем.



Мальгин добавил, что музей практически сразу начал собирать свидетельства «Крымской весны» — от листовок до предметов экипировки:





«Конечно, мы сразу же стали собирать экспонаты, материальные свидетельства этих событий, начиная с информационных сообщений, листовок, газет, и заканчивая какими-то по-настоящему весомыми предметами».

«Мероприятия самые разнообразные, но вот эти события неслучайно называют Крымской весной. Природа оживает, а что лучше всего делать весной? Ну, конечно, — сажать деревья», — отметил собеседник «Радио 1».