«Взрывной интерес к Крыму»: историк рассказал, как в республике сохраняют память о дне воссоединения с Россией
Годовщина воссоединения Крыма с Россией вновь возвращает внимание к событиям 2014 года и их историческому значению. Как изменилась жизнь полуострова за это время и какую роль в этом играет сохранение памяти?
Напомним, что договор о возвращении Республики Крым в состав России был подписан 18 марта 2014 года президентом России Владимиром Путиным, нынешним главой региона Сергеем Аксёновым и крымским политиком Алексеем Чалым, впоследствии избранным председателем Законодательного собрания Севастополя. Это событие стало итогом сложных процессов, начавшихся ещё после распада СССР.
Директор Центрального музея Тавриды, историк Андрей Мальгин в эфире «Радио 1» рассказал, что после 2014 года интерес к истории региона резко вырос и продолжает сохраняться, поскольку каждый на своём уровне пытается осмыслить, что происходило в регионе и что его ждёт в будущем.
Мальгин добавил, что музей практически сразу начал собирать свидетельства «Крымской весны» — от листовок до предметов экипировки:
«Конечно, мы сразу же стали собирать экспонаты, материальные свидетельства этих событий, начиная с информационных сообщений, листовок, газет, и заканчивая какими-то по-настоящему весомыми предметами».
Он также пояснил, что коллекция продолжает пополняться, включая артефакты, связанные с более поздними событиями, а выставки регулярно представляются публике.
Отдельное внимание в работе музея уделяется памяти жертв Великой Отечественной войны. Мальгин отметил, что Крым потерял почти 100 тысяч мирных жителей, а восстановление исторической памяти заняло десятилетия. По его словам, именно осмысление этих трагедий стало важным фактором отношения к проявлениям нацизма в последующие годы.
Говоря о сегодняшних мероприятиях, он отметил символичность даты:
«Мероприятия самые разнообразные, но вот эти события неслучайно называют Крымской весной. Природа оживает, а что лучше всего делать весной? Ну, конечно, — сажать деревья», — отметил собеседник «Радио 1».
В связи с этим Мальгин добавил, что в день годовщины на территории мемориала жертвам фашистской оккупации пройдёт акция по высадке деревьев, что символизирует обновление и сохранение памяти.