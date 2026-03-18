США могут признать Крым территорией России

«Известия»: США могут пересмотреть позицию по статусу Крыма
Риторика ведущих американских политиков постепенно смещается в сторону фактического признания Крыма частью России. Это может открыть путь к договоренностям между США и РФ по статусу полуострова, пишут «Известия».
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов подтвердил такую возможность.
«Я не только считал, что Россия и США могут двигаться в плане признания российского статуса Крыма. Я и сейчас подтверждаю, что, безусловно, могут», — отметил он.
Мурадов напомнил, что американский лидер Дональд Трамп ранее неоднократно высказывался в том ключе, что ситуация вокруг Крыма давно очевидна. В своих заявлениях глава Белого дома указывал на результаты референдума, прошедшего в Крыму в 2014 году.
Редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров подчеркнул, что одного лишь публичного признания со стороны США будет недостаточно. По его мнению, для реальных изменений необходимо отменить декларацию о непризнании присоединения Крыма к России, которую приняли в 2018 году.