США агрессивно навязывают развивающимся странам свои решения, формируя новые виды колониальной зависимости. Государство снимает с себя ответственность, игнорируя международное право и нарушая как собственные законы, так и законы стран, против которых ведёт колониальную политику.





Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на первом Международном форуме в беседе с корреспондентом «Радио 1» заявила, что в США за последний год неоднократно высказывались не только оценки, но и прямые утверждения о жизнеспособности доктрины Монро. Она, по её словам, является не чем иным, как явным выражением колониалистских и колониальных принципов.



Второй аспект указывает на переход к новому виду неоколониализма, который проявляется в похищении президента суверенного государства. Это явное проявление неоколониализма нового типа. С одной стороны, государство функционирует в рамках правовой системы, заявляет о приверженности демократии и правам человека, постоянно ссылается на законность и международное право. С другой стороны, оно исключает себя из ответственности или действия этого самого международного права, нарушая все мыслимые и немыслимые нормы как своего законодательства, так и законов страны, против которой проводит агрессивную колониальную политику, а также общепризнанные нормы международного сообщества, добавила дипломат.



Официальный представитель МИД России подчеркнула, что не знает ни одной страны, где было бы приемлемым похищение президента другого государства без какого-либо международно-правового основания. Это, по её заверению, является явным нарушением норм.



Захарова также резко отреагировала на японских журналистов, которые не поехали на место теракта в ЛНР, сославшись на недостаток времени.





«Говорить о том, что было мало времени, просто людей смешить. Что журналисту нужно для того, чтобы собраться и поехать в ту точку, которая является точкой притяжения внимания международного сообщества, а учитывая, что прошёл накануне Совбез. Что нужно? Взять диктофон, ручку, блокнот? Камеру, штатив? Всё, больше не нужно ничего. Был предоставлен транспорт. Поездка шла без ночёвки, она была однодневной, ничего не мешало и ничего не помешало 50 журналистам из 20 стран мира это сделать. А если вам для того, чтобы собраться в поездку, нужно собрать два чемодана, запросить себе комфортные условия — значит, вы не журналист, значит, вы турист», — сказала она.