Захарова высказалась про неоколониализм и агрессивную политику в США
США агрессивно навязывают развивающимся странам свои решения, формируя новые виды колониальной зависимости. Государство снимает с себя ответственность, игнорируя международное право и нарушая как собственные законы, так и законы стран, против которых ведёт колониальную политику.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на первом Международном форуме в беседе с корреспондентом «Радио 1» заявила, что в США за последний год неоднократно высказывались не только оценки, но и прямые утверждения о жизнеспособности доктрины Монро. Она, по её словам, является не чем иным, как явным выражением колониалистских и колониальных принципов.
Второй аспект указывает на переход к новому виду неоколониализма, который проявляется в похищении президента суверенного государства. Это явное проявление неоколониализма нового типа. С одной стороны, государство функционирует в рамках правовой системы, заявляет о приверженности демократии и правам человека, постоянно ссылается на законность и международное право. С другой стороны, оно исключает себя из ответственности или действия этого самого международного права, нарушая все мыслимые и немыслимые нормы как своего законодательства, так и законов страны, против которой проводит агрессивную колониальную политику, а также общепризнанные нормы международного сообщества, добавила дипломат.
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что не знает ни одной страны, где было бы приемлемым похищение президента другого государства без какого-либо международно-правового основания. Это, по её заверению, является явным нарушением норм.
Захарова также резко отреагировала на японских журналистов, которые не поехали на место теракта в ЛНР, сославшись на недостаток времени.
«Говорить о том, что было мало времени, просто людей смешить. Что журналисту нужно для того, чтобы собраться и поехать в ту точку, которая является точкой притяжения внимания международного сообщества, а учитывая, что прошёл накануне Совбез. Что нужно? Взять диктофон, ручку, блокнот? Камеру, штатив? Всё, больше не нужно ничего. Был предоставлен транспорт. Поездка шла без ночёвки, она была однодневной, ничего не мешало и ничего не помешало 50 журналистам из 20 стран мира это сделать. А если вам для того, чтобы собраться в поездку, нужно собрать два чемодана, запросить себе комфортные условия — значит, вы не журналист, значит, вы турист», — сказала она.
Захарова добавила, что общественность должна иметь доступ к достоверной информации. Она также указала на то, что представители японской прессы не посещают брифинги в Министерстве иностранных дел. По словам дипломата, они искажают факты, когда ссылаются на недостаток времени для посещения брифингов.
С 26 по 29 мая в Подмосковье пройдет первый Международный форум по безопасности под эгидой Совбеза РФ. 140 делегаций из 120 стран обсудят противодействие неоколониализму, гибридным войнам и защиту традиционных ценностей. В программе: встреча высоких представителей по безопасности с Сергеем Шойгу, саммиты БРИКС и Россия–Африка, 21 круглый стол и выставки Ростеха, Росатома и Роскосмоса. Планируется подписание 10 международных соглашений.