Захарова процитировала фильм «Обыкновенное чудо» в ответ на слова Каллас о диалоге ЕС с РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление главы евродипломатии Каи Каллас, прибегнув к цитате из фильма «Обыкновенное чудо». Ранее Каллас заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».
В ответ на это Захарова в своём Telegram-канале написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны». В картине фраза адресовалась персонажу Александра Абдулова. Помимо этого, представитель МИД РФ добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».
Ранее Мария Захарова высказала ироничные замечания в адрес попыток Киева исказить историческую память. Она напомнила, что некоторые граждане Украины, чьи предки сражались в годы Второй мировой войны, сегодня сами участвуют в фальсификации истории.
При этом дипломат подчеркнула, что схожие настроения среди молодёжи фиксировались и в России в 80–90-е годы прошлого века. Захарова также обратила внимание, что в конце 80-х — начале 90-х годов в страну попали книги изменника Владимира Резуна (псевдоним «Суворов»), которого завербовали в Швейцарии и затем перебросили в Великобританию, где он публиковал исторические фейки.
