Захарова жестко ответила на планы США в Японии: Москва готовит развернутую оценку
Москва в ближайшее время даст развернутую оценку планам США разместить ракетные комплексы в Японии на время учений. Однако в настоящее время доступна лишь общая оценка ситуации.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на первом Международном форуме в беседе с корреспондентом «Радио 1» отметила, что «натоцентричное сообщество» рассматривает Азию как сферу своих интересов не только в экономике и финансах, но и в геополитике и геостратегии. По ее мнению, такой подход ведет к перекройке региона, не учитывает интересы стран Азии и провоцирует государства этого направления.
«Отсюда и такая нахрапистость, отсюда — такая абсолютная наглость и хамство в неучёте интересов стран этого региона. Отсюда и провоцирование стран региона», — добавила директор департамента.
Помимо этого, Захарова ответила на вопрос о влиянии стран-участниц на государства, которые, по ее оценке, строят свое благополучие за счет доминирования и пренебрежения чужими интересами. Она сказала, что такие страны долгие годы жили за счет других народов, но в итоге «ничего не построили». В Европейском союзе идут процессы, близкие к рецессии, а в ряде случаев они уже указывают на нее. Причину она связала с тем, что за годы эксплуатации других эти государства не научились работать эффективно и выстраивать взаимоуважительные международные отношения. Захарова добавила, что в их наборе инструментов остались «дубина, санкции, угрозы, шантаж, воровство».
26 мая в Подмосковье стартовал первый Международный форум по безопасности под эгидой Совбеза России. Он продлится до 29 мая. На площадку приехали 140 делегаций из 120 стран. Участники обсудят противодействие неоколониализму, гибридным войнам и защиту традиционных ценностей. В программе — встреча высоких представителей по безопасности с Сергеем Шойгу, саммиты БРИКС и «Россия–Африка», 21 круглый стол и выставки Ростеха, Росатома и Роскосмоса. На форуме планируют подписать 10 международных соглашений.