Захарова жестко ответила на планы США в Японии: Москва готовит развернутую оценку

26 мая 2026, 14:39

Захарова: РФ даст оценку планам США разместить ракетные комплексы в Японии

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Москва в ближайшее время даст развернутую оценку планам США разместить ракетные комплексы в Японии на время учений. Однако в настоящее время доступна лишь общая оценка ситуации.





Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на первом Международном форуме в беседе с корреспондентом «Радио 1» отметила, что «натоцентричное сообщество» рассматривает Азию как сферу своих интересов не только в экономике и финансах, но и в геополитике и геостратегии. По ее мнению, такой подход ведет к перекройке региона, не учитывает интересы стран Азии и провоцирует государства этого направления.





«Отсюда и такая нахрапистость, отсюда — такая абсолютная наглость и хамство в неучёте интересов стран этого региона. Отсюда и провоцирование стран региона», — добавила директор департамента.