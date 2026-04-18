18 апреля 2026, 11:36

Захарова сыронизировала на попытки Киева исказить историческую память

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Киева исказить историческую память можно охарактеризовать русской пословицей «в семье не без урода». Об этом она сказала 18 апреля в интервью ТАСС.





Захарова напомнила, что некоторые граждане Украины, чьи предки сражались во Второй мировой войне, сегодня участвуют в фальсификации истории. При этом она подчеркнула, что похожие настроения среди молодежи фиксировались и в России в 80–90-е годы прошлого века. Дипломат также обратила внимание, что в конце 80-х — начале 90-х годов в страну попали книги изменника Резуна (псевдоним «Суворов»), завербованного в Швейцарии и переброшенного затем в Великобританию, который публиковал исторические фейки.





«Прежде чем критиковать других, давайте всё-таки в большей степени заботиться о самих себе. Будем сами сохранять историческую память, будем знать историю, будем чтить свято наших героев. И остальные за нами потянутся», — заключила Захарова.