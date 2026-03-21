Захарова поздравила Лаврова с днем рождения

Дипломат Захарова поздравила Сергея Лаврова с 76-летием
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила министра иностранных дел Сергея Лаврова с днем рождения, опубликовав пост в своем Telegram-канале.



21 марта ему исполнилось 76 лет. По этому случаю Захарова разместила короткое сообщение: «Есть такой день в году». Она сопроводила его эмодзи праздничной хлопушки.

Сергей Лавров занимает свой пост с 9 марта 2004 года. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и Героем Труда Российской Федерации. В марте 2025 года его удостоили высшей государственной награды страны — ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Среди его увлечений — рафтинг, он возглавляет попечительский совет Федерации гребного слалома России. Кроме того, играет на гитаре, пишет стихи и является автором гимна МГИМО. Также известен как болельщик футбольного клуба «Спартак».

Никита Кротов

