«Влажные фантазии»: Захарова отреагировала на слова Хили о похищении Путина
Захарова считает влажными фантазиями фразу главы МО Британии о похищении Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Минобороны Великобритании Джона Хили о возможном «похищении» президента России Владимира Путина, назвав их «влажными фантазиями». Об этом сообщил телеканал ТВЦ.
Ранее Джон Хили, отвечая на вопрос журналиста о том, какого мирового лидера он бы «похитил», сказал, что имеет в виду Владимира Путина, и добавил, что не возражал бы против такого сценария. Он также провел параллель с ситуацией вокруг президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Влажные фантазии британских извращенцев», — прокомментировала российский дипломат.Ранее сын главы Чечни Адам Кадыров ответил Владимиру Зеленскому на призыв о похищении отца.