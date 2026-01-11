«Влажные фантазии»: Захарова отреагировала на слова Хили о похищении Путина

11 января 2026, 14:19

Захарова считает влажными фантазиями фразу главы МО Британии о похищении Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Минобороны Великобритании Джона Хили о возможном «похищении» президента России Владимира Путина, назвав их «влажными фантазиями». Об этом сообщил телеканал ТВЦ.





Ранее Джон Хили, отвечая на вопрос журналиста о том, какого мирового лидера он бы «похитил», сказал, что имеет в виду Владимира Путина, и добавил, что не возражал бы против такого сценария. Он также провел параллель с ситуацией вокруг президента Венесуэлы Николаса Мадуро.





«Влажные фантазии британских извращенцев», — прокомментировала российский дипломат.