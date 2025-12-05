«Байки из склепа»: Захарова высмеяла заявления Британии о Юлии Скрипаль
Захарова о санкциях Британии: Надоели эти безвкусные байки из английского склепа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на санкции Великобритании против 11 человек, которые, как утверждается, стоят за поддерживаемыми РФ атаками и взломом телефона Юлии Скрипаль.
Захарова задалась вопросами, почему Юлия Скрипаль сама не рассказывает о своей жизни за эти годы, что происходит с отцом и почему взлом её «электронного устройства» расценивается как угроза государственной безопасности.
«Надоели эти безвкусные байки из английского склепа», — добавила дипломат.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь подтвердил планы усилить санкционное давление на Россию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».