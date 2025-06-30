30 июня 2025, 14:40

Фото: istockphoto / Ruma Aktar

Азербайджан приостановил проведение всех культурных мероприятий с участием России и отменил визит вице-премьера РФ Алексея Оверчука в Баку, запланированный на конец июня. Причиной стало массовое задержание выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге по делу об убийстве бизнесмена Юниса Пашаева в 2001 году. Что известно о громком уголовном деле и почему оно вызвало международный резонанс, расскажет «Радио 1».





Содержание Убийство Юниса Пашаева в Екатеринбурге: что произошло в 2001 году Новые задержания спустя 24 года: кто оказался под арестом Ресторанный бизнес семьи Сафаровых: что известно о кафе «Каспий» Проблемы с законом: снос, аресты и претензии надзорных органов Реакция Азербайджана: отмена мероприятий и визита Оверчука

Убийство Юниса Пашаева в Екатеринбурге: что произошло в 2001 году

Новые задержания спустя 24 года: кто оказался под арестом

Ресторанный бизнес семьи Сафаровых: что известно о кафе «Каспий»

Проблемы с законом: снос, аресты и претензии надзорных органов

В 2013 году здание, где располагался «Каспий», признали незаконной постройкой. Оно находилось в природоохранной зоне озера Шарташ и было возведено под видом временного объекта. Владельцы пытались оспорить решение в суде, но безуспешно;

в 2015 году приставы опечатали кафе, а весной 2016-го — снесли здание. Однако уже через три месяца азербайджанская диаспора на Урале выкупила землю, где стояло кафе и представила проект нового «Каспия» на том же месте. СМИ отмечали, что кафе фактически восстановили в прежнем виде;

в 2017 году «Каспий» вновь закрыли за многочисленные нарушения санитарных, природоохранных и торговых норм. Проверки выявили антисанитарию, нарушение правил пожарной безопасности и другие проблемы;

в 2018 году заведение снова признали самовольной постройкой. В 2019 году «Каспий» был снесен в принудительном порядке. Несмотря на это, спустя время кафе вновь открылось;

в 2023 году его временно закрыли за нарушение пожарных норм. Ранее, в 2014 году, заведение также приостанавливало работу из-за антисанитарии.

Реакция Азербайджана: отмена мероприятий и визита Оверчука