Заживо сгорел накануне свадьбы: что известно о деле, из-за которого начался скандал с Баку. Задержания и отмена визита Оверчука
Азербайджан приостановил проведение всех культурных мероприятий с участием России и отменил визит вице-премьера РФ Алексея Оверчука в Баку, запланированный на конец июня. Причиной стало массовое задержание выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге по делу об убийстве бизнесмена Юниса Пашаева в 2001 году. Что известно о громком уголовном деле и почему оно вызвало международный резонанс, расскажет «Радио 1».
Убийство Юниса Пашаева в Екатеринбурге: что произошло в 2001 годуРезонансное преступление произошло в мае 2001 года возле кафе «Каспий» в Екатеринбурге. Жертвой стал местный бизнесмен азербайджанского происхождения Юнис Пашаев, которого местные СМИ называли торговцем. Пашаев получил множественные колотые и резаные ранения. По данным следствия, нападавшие использовали кухонные ножи. Мужчину «зарезали толпой». Сообщается, что перед смертью он успел назвать имена предполагаемых нападавших.
Уже на ранних этапах расследования следователи заподозрили в причастности к преступлению братьев Сафаровых — владельцев кафе «Каспий». Однако тогда привлечь их к ответственности не удалось.
Новые задержания спустя 24 года: кто оказался под арестом29 июня 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сразу троих братьев Сафаровых: Мазахира, Акифа и Аяза. Все они, как сообщают местные СМИ, связаны с ресторанным бизнесом в Екатеринбурге.
Двое других братьев, Зиеддин и Гусейн Сафаровы, по сообщениям екатеринбургских и азербайджанских СМИ, скончались от сердечных приступов во время рейда. Камал Сафаров сейчас находится в реанимации. Еще двоих — Вугара и Магамеда Сафаровых — отпустили вскоре после задержания.
Ресторанный бизнес семьи Сафаровых: что известно о кафе «Каспий»Семья Сафаровых активно занималась ресторанным бизнесом в Екатеринбурге. Мазахир Сафаров владел компанией «Далида», Аяз Сафаров числится совладельцем фирмы «Нигма», а Акиф и Камал Сафаровы — учредители компаний с названием «Агдам», зарегистрированных с разницей в 13 лет.
Кафе «Каспий», расположенное на берегу озера Шарташ, неоднократно становилось героем местных новостей. Заведение позиционировалось как «видовое» с популярной кухней, но за его историю накопилось множество скандалов. В 2004 году в подсобном помещении «Каспия» заживо сгорел Александр Сафаров — за несколько дней до собственной свадьбы, которая должна была пройти в Азербайджане. По данным СМИ, пожар был следствием нападения скинхедов.
Также в разные годы кафе становилось местом различных конфликтов: здесь происходили разборки, а одного из совладельцев заведения обвиняли в организации неудавшегося покушения на партнера по бизнесу.
Проблемы с законом: снос, аресты и претензии надзорных органов
- В 2013 году здание, где располагался «Каспий», признали незаконной постройкой. Оно находилось в природоохранной зоне озера Шарташ и было возведено под видом временного объекта. Владельцы пытались оспорить решение в суде, но безуспешно;
- в 2015 году приставы опечатали кафе, а весной 2016-го — снесли здание. Однако уже через три месяца азербайджанская диаспора на Урале выкупила землю, где стояло кафе и представила проект нового «Каспия» на том же месте. СМИ отмечали, что кафе фактически восстановили в прежнем виде;
- в 2017 году «Каспий» вновь закрыли за многочисленные нарушения санитарных, природоохранных и торговых норм. Проверки выявили антисанитарию, нарушение правил пожарной безопасности и другие проблемы;
- в 2018 году заведение снова признали самовольной постройкой. В 2019 году «Каспий» был снесен в принудительном порядке. Несмотря на это, спустя время кафе вновь открылось;
- в 2023 году его временно закрыли за нарушение пожарных норм. Ранее, в 2014 году, заведение также приостанавливало работу из-за антисанитарии.
Реакция Азербайджана: отмена мероприятий и визита ОверчукаМассовые задержания выходцев из Азербайджана вызвали резкую реакцию Баку. Азербайджанская сторона приостановила все культурные мероприятия с участием России и отменила визит заместителя председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука в Баку.
В числе тех, кто оказался в центре внимания СМИ, — заместитель председателя организации «Азербайджан — Урал» Шахин Шихлинский. Его, по информации ряда источников, проверяли в рамках расследования как возможного выгодоприобретателя по делу, однако официально он задержан не был. Сам Шихлинский присутствовал на судебных заседаниях как представитель азербайджанской диаспоры.
Ситуация продолжает развиваться. Следственный комитет России пока воздерживается от детальных комментариев по делу.