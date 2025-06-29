В МАГАТЭ заявили о пропаже 400 кг обогащённого урана после ударов США по Ирану
Более 400 килограммов потенциально обогащённого урана исчезло из поля зрения наблюдателей после ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана. Такие сведения привёл гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с Fox News.
Он уточнил, что в настоящее время отсутствуют данные о местонахождении урана. При этом главной задачей МАГАТЭ является учёт каждого грамма сырья.
Гросси подчеркнул, что агентство будет настаивать на проведении срочных инспекций для выяснения деталей произошедшего.
Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что Иран сможет возобновить производство обогащённого урана за несколько месяцев.
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