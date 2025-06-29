В МАГАТЭ заявили о пропаже 400 кг обогащённого урана после ударов США по Ирану

29 июня 2025, 21:56

Рафаэль Гросси (фото: kremlin.ru)

Более 400 килограммов потенциально обогащённого урана исчезло из поля зрения наблюдателей после ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана. Такие сведения привёл гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с Fox News.