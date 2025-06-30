Лавров: нападки на Армянскую церковь вызывают озабоченность у Москвы
Каноническая Армянская церковь нельзя подвергать нападкам, в том числе со стороны действующих властей страны. Об этом объявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщило агентство ТАСС.
«Понятно, что это внутреннее дело наших соседей», — обратил внимание дипломат.
Сергей Лавров подчеркнул, что нападки на каноническую, тысячелетнюю Арменскую апостольскую церковь вызывают серьезную озабоченность у Москвы.
Еще глава внешнеполитического ведомства уточнил, что внутриполитический конфликт республики будет урегулирован с учетом прав и интересов верующих, а также конституцией самой Армении.
Напомним, 27 июня сотрудники СНБ Армении зашли в резиденцию католикоса всех армян и главы Армянской апостольской церкви Гарегина II (имя в миру Ктридж Нерсисян) в Эчмиадзине. Причиной появления силовиков стало задержание архиепископа Микаела Аджапахяна по обвинению в подготовке государственного переворота.
Операция силовиков началась на фоне заявлений премьер-министра республики Никола Пашиняна о предотвращении заговора по захвату власти при участии священнослужителей, а еще конфликта политика с Гарегином II.