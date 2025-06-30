«Не разговариваю с ними»: Трамп опроверг сведения о готовности США к переговорам с Ираном

30 июня 2025, 11:17

Трамп заявил, что не беседовал с властями Ирана после ударов по ядерным объектам

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагал Ирану и не ​беседовал с его властями после ударов. Об этом глава государства написал в своей соцсети Truth Social.