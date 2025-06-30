«Не разговариваю с ними»: Трамп опроверг сведения о готовности США к переговорам с Ираном

Трамп заявил, что не беседовал с властями Ирана после ударов по ядерным объектам
Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагал Ирану и не ​беседовал с его властями после ударов. Об этом глава государства написал в своей соцсети Truth Social.



Ранее в этот день замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что власти получили от Вашингтона информацию о желании возобновить переговоры по ядерной программе. Также в сообщении политика было сказано, что США якобы не планируют смену строя в ближневосточной стране.

Трамп подчеркнул, что он, в отличие от бывшего главы США Барака Обамы, не стремится к беседе с Ираном с тех пор, как американскими войсками были уничтожены ядерные объекты на территории государства.

Лидер США подчеркнул, что Обама выделил Ирану миллиарды долларов в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерному вооружению.

Анастасия Чинкова

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