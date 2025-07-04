«Женился на женщине с пенисом*»: Трамп попросил Оуэнс остановить расследование о Брижит Макрон. Какую сделку он предложил?

04 июля 2025, 15:49

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон (фото: РИА Новости / Михаил Метцель)

Американская журналистка и политический обозреватель Кэндис Оуэнс сделала громкое заявление о личном звонке от Дональда Трампа. По словам Оуэнс, бывший президент США обратился к ней с просьбой прекратить распространение слухов о супруге французского лидера Эммануэля Макрона — Брижит Макрон. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».





Содержание Звонок от Трампа: просьба от Макрона Реакция Оуэнс и «шутка» в адрес Макрона Предложение сделки и мирное урегулирование Скандальные расследования и реакция Франции

Звонок от Трампа: просьба от Макрона

«И вот что сказал Трамп: знаете, она уже не молода, и это действительно сильно на нее влияет», — цитирует слова политика Кэндис Оуэнс.

Реакция Оуэнс и «шутка» в адрес Макрона

«В тот момент я поняла, что однажды это войдет в мою автобиографию, и поэтому я должна сказать что-нибудь смешное. Я просто сказала ему: "Знаете, при всем уважении, господин президент, я не виновата, что он женился на женщине с пенисом*"», — рассказала Оуэнс

Предложение сделки и мирное урегулирование

«Мне показалось, что кто-то на заднем плане сказал: “Нет! Нам нужно, чтобы эти разговоры прекратились вообще”», — поделилась журналистка.

«Судя по всему, у меня хорошие рейтинги, если меня просит об одолжении президент», — отметила Оуэнс.

Скандальные расследования и реакция Франции