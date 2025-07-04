«Женился на женщине с пенисом*»: Трамп попросил Оуэнс остановить расследование о Брижит Макрон. Какую сделку он предложил?
Американская журналистка и политический обозреватель Кэндис Оуэнс сделала громкое заявление о личном звонке от Дональда Трампа. По словам Оуэнс, бывший президент США обратился к ней с просьбой прекратить распространение слухов о супруге французского лидера Эммануэля Макрона — Брижит Макрон. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
Звонок от Трампа: просьба от МакронаВ интервью Оуэнс рассказала, что в феврале получила звонок от Дональда Трампа. По ее словам, президент США находился во Флориде и сразу перешел к сути разговора. Трамп сообщил, что во время визита Эммануэля Макрона в Белый дом французский лидер попросил его связаться с журналисткой и убедить ее отказаться от заявлений о том, что Брижит Макрон — мужчина*.
«И вот что сказал Трамп: знаете, она уже не молода, и это действительно сильно на нее влияет», — цитирует слова политика Кэндис Оуэнс.Президент также попытался смягчить журналистку, отметив, что видел супругу Макрона лично и, по его словам, «она выглядит как женщина».
Реакция Оуэнс и «шутка» в адрес МакронаКэндис Оуэнс заявила, что просьба Трампа ей не понравилась. По словам журналистки, она ответила бывшему президенту в ироничной манере.
«В тот момент я поняла, что однажды это войдет в мою автобиографию, и поэтому я должна сказать что-нибудь смешное. Я просто сказала ему: "Знаете, при всем уважении, господин президент, я не виновата, что он женился на женщине с пенисом*"», — рассказала ОуэнсОна также добавила, что у Брижит Макрон «есть великолепный врач, специализирующийся на операциях по смене пола* и феминизации».
Предложение сделки и мирное урегулированиеПо словам Оуэнс, она была готова временно прекратить публикации на эту тему во время переговоров о мирном урегулировании ситуации между Россией и Украиной. Однако Трампу, по ее утверждению, этого оказалось недостаточно.
«Мне показалось, что кто-то на заднем плане сказал: “Нет! Нам нужно, чтобы эти разговоры прекратились вообще”», — поделилась журналистка.В конце разговора Трамп предложил своеобразную сделку: он согласился поучаствовать в подкасте Оуэнс, что, по его словам, «положительно сказалось бы на рейтингах».
«Судя по всему, у меня хорошие рейтинги, если меня просит об одолжении президент», — отметила Оуэнс.
Скандальные расследования и реакция ФранцииОуэнс стала известна благодаря расследованию «Становление Брижит», в котором утверждала, что супруга Макрона якобы родилась мужчиной*. Серия публикаций вызвала резонанс по всему миру и набрала миллионы просмотров.
Во Франции расследование вызвало возмущение. Однако ни юристы, ни представители семьи Макрон не смогли добиться удаления контента или остановки публикаций.