Трамп: США победили во всех мировых войнах

04 июля 2025, 04:37

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США победили во всех мировых войнах. Об этом глава страны сказал в ходе митинга в штате Айова.







«Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли другие войны», — заявил президент.