Трамп: США победили во всех мировых войнах
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США победили во всех мировых войнах. Об этом глава страны сказал в ходе митинга в штате Айова.
«Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли другие войны», — заявил президент.
Еще в мае Трамп заявлял о том, что США внесли самый весомый вклад в победе над Германией во Второй мировой войне. К тому же американский лидер предложил сменить дату празднования события и перенести его на 8 мая.