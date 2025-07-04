Трамп: США победили во всех мировых войнах

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США победили во всех мировых войнах. Об этом глава страны сказал в ходе митинга в штате Айова.



«Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли другие войны», — заявил президент.

Еще в мае Трамп заявлял о том, что США внесли самый весомый вклад в победе над Германией во Второй мировой войне. К тому же американский лидер предложил сменить дату празднования события и перенести его на 8 мая.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0