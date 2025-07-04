«Негодяй и звать его никак»: в ГД оценили слова Рютте о Лаврове

04 июля 2025, 13:23

Депутат Чепа назвал Рютте негодяем после оскорблений в адрес Лаврова

Марк Рютте (Фото: kremlin.ru)

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал генсека НАТО Марка Рютте негодяем после его резких высказываний в адрес российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.





Напомним, Рютте позволил себе грубые высказывания в адрес Лаврова, заявив, что российский министр занимает свою должность «со времен рождения Иисуса Христа, и с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело».



По словам Чепы, даже нет смысла комментировать попытки оскорбления Рютте Лаврова — человека, который заслуженно представляет Россию, и делает все для сохранения мира на земле, в то время как сам Рютте вместе с единомышленниками совершает действия опасные для всего населения Земли.





«Негодяй. Это все, что можно сказать о таком человеке, который вообще не достоин судить о чем-либо. Со временем такие политики уйдут в небытие, как уходили их предшественники. Никто. Ничто. И звать его никак», — заявил Чепа в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Со стороны Рютте это даже не провокация, это издевательство, потому что неоднократно Рютте пытался троллить официальных лиц России», — уточнил Блохин.