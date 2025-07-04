«Негодяй и звать его никак»: в ГД оценили слова Рютте о Лаврове
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал генсека НАТО Марка Рютте негодяем после его резких высказываний в адрес российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Напомним, Рютте позволил себе грубые высказывания в адрес Лаврова, заявив, что российский министр занимает свою должность «со времен рождения Иисуса Христа, и с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело».
По словам Чепы, даже нет смысла комментировать попытки оскорбления Рютте Лаврова — человека, который заслуженно представляет Россию, и делает все для сохранения мира на земле, в то время как сам Рютте вместе с единомышленниками совершает действия опасные для всего населения Земли.
«Негодяй. Это все, что можно сказать о таком человеке, который вообще не достоин судить о чем-либо. Со временем такие политики уйдут в небытие, как уходили их предшественники. Никто. Ничто. И звать его никак», — заявил Чепа в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что Рютте дискредитировал сам себя своими нелестными заявлениями о главе МИД РФ, пишут argumenti.ru.
Он отметил, что генсек НАТО сделал это «не от хорошей жизни».
«Со стороны Рютте это даже не провокация, это издевательство, потому что неоднократно Рютте пытался троллить официальных лиц России», — уточнил Блохин.