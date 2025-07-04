Матвиенко объяснила необходимость внесения изменений в Конституцию

04 июля 2025, 07:29

Матвиенко: без внесенных изменений в Конституцию невозможно развитие России

Валентина Матвиенко (Фото: www.kremlin.ru)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что без изменений в Конституцию России, внесенных пять лет назад, невозможно было бы дальнейшее развитие страны как суверенного правового социального государства.