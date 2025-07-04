Матвиенко объяснила необходимость внесения изменений в Конституцию
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что без изменений в Конституцию России, внесенных пять лет назад, невозможно было бы дальнейшее развитие страны как суверенного правового социального государства.
В своем Telegram-канале она отметила, что вступление поправок в силу 4 июля 2020 года стало важным событием в истории страны, определившим ее положение как значимой мировой державы.
Матвиенко подчеркнула, что обновленная Конституция стала отражением воли граждан, которые поддержали изменения и почувствовали себя соавторами будущего России. По ее словам, поправки укрепили государство и общество, создав новый запас прочности.
Особое внимание спикер уделила поправке, устанавливающей верховенство Конституции РФ над международными правовыми актами, подчеркивая, что это закрепляет право России самостоятельно определять свой путь развития. Матвиенко отметила, что результаты действия Основного закона уже сегодня очевидны и имеют историческое значение для страны.
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