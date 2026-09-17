100 ударов шлангом, состриженные волосы и зелёнка: как обычное застолье на Кубани закончилось пытками и жестоким убийством?
В апреле 2026 года в Нижегородской области произошло жестокое убийство. 33-летняя местная жительница Елена (все имена изменены) во время ссоры из-за ревности до смерти избила свою 27-летнюю знакомую Викторию. Перед гибелью девушка подверглась жестоким издевательствам. Следствие установило, что женщина нанесла потерпевшей не менее 100 травматических воздействий. Подробнее — в материале «Радио 1».
Две подруги оказались по разные стороны трагедии33-летняя Елена и 27-летняя Виктория давно знали друг друга. Женщины дружили, часто встречались и проводили время вместе. Виктория регулярно приходила в гости к Елене и её мужу Дмитрию, а иногда оставалась у них ночевать. Супруг обвиняемой позже рассказывал, что не видел в отношениях женщин ничего необычного.
«Эта девчонка часто приходила к нам и даже оставалась на ночь. С моей женой они были подругами», — говорил Дмитрий.Однако отношения двух женщин резко изменились во время одной из таких встреч. По версии следствия, между ними произошёл конфликт из-за ревности. Елена приревновала Викторию к своему супругу, после чего обычная встреча переросла в жестокую расправу.
Ссора началась после застольяТрагедия произошла в апреле 2026 года в доме, где жила Елена с мужем. В тот вечер хозяйка пригласила к себе нескольких знакомых и друзей. Компания распивала алкоголь, но после того, как гости начали собираться по домам, обстановка резко ухудшилась.
Одна из знакомых Елены позднее рассказала о происходившем в телевизионной программе.
«Все пошло не так, когда мы с парнем начали собраться домой. Елена отправляла меня домой, а парня просила остаться. Когда мы на это не согласились, она стала кричать и драться. Сначала ударила меня палкой по голове, а потом и молодого человека, который начал за меня заступаться. Все остальные просто смотрели и не пытались ей помешать», — рассказала девушка.Ей и её молодому человеку удалось покинуть квартиру. Однако палка, которой хозяйка дома избила гостей, впоследствии стала одним из предметов, использованных во время расправы над Викторией. По информации следствия, после ухода гостей Елена набросилась на 27-летнюю женщину. Избиение продолжалось длительное время.
Девушку избили более 100 разПрокуратура Нижегородской области установила, что обвиняемая действовала с особой жестокостью. Для расправы она использовала несколько предметов.
«С целью унижения человеческого достоинства и причинения особых страданий потерпевшей при помощи ножниц, черенка от лопаты и резинового шланга причинила потерпевшей не менее 100 травматических воздействий, причинивших тяжкий вред её здоровью и повлекших по неосторожности смерть», — сообщили в прокуратуре Нижегородской области.Перед смертью Викторию практически полностью обрили и облили зелёнкой. Девушка получила многочисленные травмы и скончалась от их последствий. Когда на место приехали медики, она ещё была жива. Об этом позднее рассказывала близкая подруга погибшей Светлана.
«Она лежала избитая. От длинных волос уже ничего не осталось, её постригли почти налысо и облили какой-то краской», — вспоминала женщина.По словам очевидцев, утром из дома доносились крики. Однако соседи не стали вмешиваться. Подобные звуки они слышали и раньше и уже привыкли к постоянным конфликтам. Посиделки в доме Елены и Дмитрия не были редкостью. Знакомые рассказывали, что встречи нередко сопровождались употреблением алкоголя и выяснением отношений.
О произошедшем стало известно только после приезда полиции и скорой помощи. Вызов, как установили позднее, сделала сама пострадавшая девушка.
Муж обвиняемой не ожидал от неё жестокостиВ день убийства Дмитрий находился на работе в другом городе. О случившемся он узнал уже после трагедии и не смог поверить, что его жена могла совершить подобное.
«Если бы я был дома, этого бы не случилось. Я даже предположить не мог, что жена на такое способна», — сказал Дмитрий.Правоохранители задержали Елену непосредственно на месте преступления. Сначала женщина признала свою вину и рассказала следователям о произошедшем. Экспертиза показала, что во время убийства обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. При этом специалисты не установили у неё состояние аффекта. Согласно результатам экспертизы, женщина была полностью вменяема и могла осознавать характер своих действий.
Однако после первой ночи в СИЗО Елена изменила позицию. Она отказалась от первоначальных показаний и начала утверждать, что не совершала преступления.
Погибшая выросла в детском доме27-летняя Виктория выросла в детском доме. По словам её друга Романа, девушка с детства тянулась к людям и старалась относиться к окружающим с добротой.
«Она нуждалась в любви и верила, что если она относится к людям хорошо, то и они относятся к ней так же», — рассказал он.У погибшей остались двое детей — шестилетняя дочь и восьмилетний сын. Сейчас они живут с отцом, бывшим мужем Виктории. Накануне трагедии Виктория поссорилась со своим сожителем Павлом. Мужчина просил её вернуться домой, однако женщина решила остаться ночевать у подруги.
«Мы год были вместе и даже подали заявление в ЗАГС. Когда мне сообщили о случившемся, меня это ошарашило, я не поверил», — со слезами на глазах рассказал Павел.
Дело об убийстве вернули прокуроруВ июне 2026 года началось судебное разбирательство по делу о гибели Виктории. Однако уже после первого заседания материалы вернули прокурору. Причиной стали собранные в ходе расследования доказательства. Они, как выяснилось, указывали на более тяжкий состав преступления, чем тот, который первоначально фигурировал в обвинении.
Судьба 33-летней Елены пока остаётся неопределённой. Если следствие переквалифицирует её действия на статью об убийстве с особой жестокостью, обвиняемой может грозить значительно более суровое наказание, чем 15 лет лишения свободы.