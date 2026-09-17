17 сентября 2026, 03:26

Фото: iStock / Artem_Furman

В апреле 2026 года в Нижегородской области произошло жестокое убийство. 33-летняя местная жительница Елена (все имена изменены) во время ссоры из-за ревности до смерти избила свою 27-летнюю знакомую Викторию. Перед гибелью девушка подверглась жестоким издевательствам. Следствие установило, что женщина нанесла потерпевшей не менее 100 травматических воздействий. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Две подруги оказались по разные стороны трагедии Ссора началась после застолья Девушку избили более 100 раз Муж обвиняемой не ожидал от неё жестокости Погибшая выросла в детском доме Дело об убийстве вернули прокурору

Две подруги оказались по разные стороны трагедии

«Эта девчонка часто приходила к нам и даже оставалась на ночь. С моей женой они были подругами», — говорил Дмитрий.

Ссора началась после застолья

Фото: iStock / zamrznutitonovi

«Все пошло не так, когда мы с парнем начали собраться домой. Елена отправляла меня домой, а парня просила остаться. Когда мы на это не согласились, она стала кричать и драться. Сначала ударила меня палкой по голове, а потом и молодого человека, который начал за меня заступаться. Все остальные просто смотрели и не пытались ей помешать», — рассказала девушка.

Девушку избили более 100 раз

«С целью унижения человеческого достоинства и причинения особых страданий потерпевшей при помощи ножниц, черенка от лопаты и резинового шланга причинила потерпевшей не менее 100 травматических воздействий, причинивших тяжкий вред её здоровью и повлекших по неосторожности смерть», — сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

«Она лежала избитая. От длинных волос уже ничего не осталось, её постригли почти налысо и облили какой-то краской», — вспоминала женщина.

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Муж обвиняемой не ожидал от неё жестокости

«Если бы я был дома, этого бы не случилось. Я даже предположить не мог, что жена на такое способна», — сказал Дмитрий.

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Погибшая выросла в детском доме

«Она нуждалась в любви и верила, что если она относится к людям хорошо, то и они относятся к ней так же», — рассказал он.



«Мы год были вместе и даже подали заявление в ЗАГС. Когда мне сообщили о случившемся, меня это ошарашило, я не поверил», — со слезами на глазах рассказал Павел.

Дело об убийстве вернули прокурору