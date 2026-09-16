На Урале мать пятерых детей погибла, упав с плотины в воду на глазах у дочери

16 сентября 2026, 01:17

Фото: iStock/ Maksim Safaniuk

На Урале многодетная мать погибла, упав с плотины в воду на глазах у дочери. Её тело до сих пор не нашли, передает E1.RU.





Трагедия произошла в ночь на 3 сентября в городе Алапаевске. Женщина отдыхала у водоёма вместе с мужчиной, с которым встречалась, подругой и ещё одним знакомым. Компания распивала спиртное. Через некоторое время к ним приехала дочь многодетной матери, чтобы забрать ту домой.



Вспыхнула ссора. Женщина отказалась возвращаться и вместо этого отправилась плавать — в результате она упала с плотины. Дочь попросила остальных взрослых прыгнуть за матерью, но те не захотели рисковать.



«Они сказали, что вода холодная и они боятся, что не выберутся. Потом просто МЧС вызвали», — пояснила она.