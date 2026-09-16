На Урале мать пятерых детей погибла, упав с плотины в воду на глазах у дочери
На Урале многодетная мать погибла, упав с плотины в воду на глазах у дочери. Её тело до сих пор не нашли, передает E1.RU.
Трагедия произошла в ночь на 3 сентября в городе Алапаевске. Женщина отдыхала у водоёма вместе с мужчиной, с которым встречалась, подругой и ещё одним знакомым. Компания распивала спиртное. Через некоторое время к ним приехала дочь многодетной матери, чтобы забрать ту домой.
Вспыхнула ссора. Женщина отказалась возвращаться и вместо этого отправилась плавать — в результате она упала с плотины. Дочь попросила остальных взрослых прыгнуть за матерью, но те не захотели рисковать.
«Они сказали, что вода холодная и они боятся, что не выберутся. Потом просто МЧС вызвали», — пояснила она.Предварительно, женщина утонула. Водолазы осмотрели всю территорию, потратив на спасательную операцию несколько часов, но тела пропавшей под водой матери не обнаружили. Теперь её родные ищут волонтёров, которые помогут продолжить поиски. У женщины остались пятеро детей.