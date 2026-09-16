Дети и их родители устроили драку в российской школе
МВД: во Владивостоке дети и впоследствии их родители затеяли потасовку в школе
Во Владивостоке полиция и прокуратура проводят проверки после драки, произошедшей в школе № 48. Инцидент попал в поле зрения правоохранителей после публикаций в социальных сетях. Факт инцидента подтвердили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
По предварительным данным, 11 сентября конфликт начался между учениками шестого класса. Для выяснения обстоятельств в учебное заведение вызвали родителей школьников. Однако в ходе разговора словесная перепалка переросла в драку уже между самими взрослыми.
«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили публикацию о том, что в общеобразовательном учреждении, расположенном на проспекте 100‑летия Владивостоку, произошла драка с участием несовершеннолетних, а впоследствии — и их родителей. По факту в настоящее время проводится проверка», — говорится в официальном сообщении ведомства.Надзорное ведомство также подключилось к разбирательству. В прокуратуре уточнили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности участников обеих потасовок. По итогам проверок дадут правовую оценку действиям сторон.