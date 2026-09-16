Дети и их родители устроили драку в российской школе

16 сентября 2026, 11:13

МВД: во Владивостоке дети и впоследствии их родители затеяли потасовку в школе

Фото: istockphoto/Dzurag

Во Владивостоке полиция и прокуратура проводят проверки после драки, произошедшей в школе № 48. Инцидент попал в поле зрения правоохранителей после публикаций в социальных сетях. Факт инцидента подтвердили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.





По предварительным данным, 11 сентября конфликт начался между учениками шестого класса. Для выяснения обстоятельств в учебное заведение вызвали родителей школьников. Однако в ходе разговора словесная перепалка переросла в драку уже между самими взрослыми.



