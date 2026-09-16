Водитель автобуса потерял сознание и чуть не устроил ДТП

16 сентября 2026, 14:03

Пассажиры сами остановили автобус в Сингапуре и предотвратили ДТП

Фото: istockphoto/Milos-Muller

В Сингапуре пассажиры автобуса помогли предотвратить возможную аварию после того, как водитель потерял сознание во время движения. Об этом сообщает Mothership.