Водитель автобуса потерял сознание и чуть не устроил ДТП
В Сингапуре пассажиры автобуса помогли предотвратить возможную аварию после того, как водитель потерял сознание во время движения. Об этом сообщает Mothership.
Инцидент произошел, когда автобус приближался к остановке. Водитель перестал реагировать на происходящее. Мужчина, находившийся на улице, заметил, что шофер обмяк в кабине, и начал стучать по дверям, чтобы привлечь внимание пассажиров.
Несколько человек незамедлительно бросились на помощь. Один пассажир проверил состояние водителя, второй вызвал скорую помощь, а третий занял водительское место и включил ручной тормоз, остановив автобус.
К спасению также присоединился водитель другого автобуса, который сообщил о происшествии в диспетчерский центр. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Водителя доставили к медикам, его состояние оценивается как стабильное. Перевозчик публично поблагодарил пассажиров и очевидцев за быструю реакцию и попросил участников спасения связаться с компанией, чтобы выразить им благодарность лично.
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