05 марта 2026, 13:50

Марианна Ступина (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

13 лет назад астраханская чиновница Марианна Ступина, обвиняемая в многомиллионных хищениях, бесследно исчезла. Вскоре нашли тело, прошли похороны, а близкие, казалось, оплакивали потерю. А в 2026-м женщину обнаружили живой в собственном доме. Как ей удавалось все это время оставаться безнаказанной и кто помогал скрываться — в материале «Радио 1».





Уголовное дело и исчезновение перед приговором

Как на самом деле исчезла Ступина

«Я считаю, что она не виновата, ее несправедливо привлекли по делу. Когда все случилось, дочке было 17 лет. Мне приходилось работать все время, чтобы содержать дом. Официальная зарплата была 25-30 тысяч, а потом в такси стал зарабатывать по 5-7 тысяч в день», — признался муж в эфире.

«Марианна начала с этой идеей носиться, ведь нет человека — нет дела. Можно было рискнуть», — признался Сергей.

Как раскрылся многолетний обман

Что грозит мужу Ступиной за укрывательство

«Таких сайтов и чатов, где выкладывают фотографии неопознанных лиц, находящихся в морге, не существовало и нет до сих пор. То есть кто-то слил информацию, что подходящая по параметрам женщина есть в данном морге», — заявил эксперт.

«Как только осужденная получит копию приговора, будет 15-дневный срок для подачи ею апелляционной жалобы. Вы можете добиваться невиновности вашей жены и матери».