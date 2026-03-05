Достижения.рф

13 лет пряталась в доме мужа под чужим именем: как астраханская чиновница инсценировала свою смерть, чтобы избежать тюрьмы

Марианна Ступина (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

13 лет назад астраханская чиновница Марианна Ступина, обвиняемая в многомиллионных хищениях, бесследно исчезла. Вскоре нашли тело, прошли похороны, а близкие, казалось, оплакивали потерю. А в 2026-м женщину обнаружили живой в собственном доме. Как ей удавалось все это время оставаться безнаказанной и кто помогал скрываться — в материале «Радио 1».



Уголовное дело и исчезновение перед приговором

Марианна Ступина работала заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. По данным следствия, в 2007 году она организовала преступную схему и вместе с предпринимателями похитила 117 миллионов рублей из регионального бюджета. Деньги предназначались для субсидирования услуг, оказываемых льготникам, но были выведены со счетов министерства.

Фото: кадр из программы «Пусть говорят»
Ступину объявили в розыск, а затем заочно приговорили к семи годам лишения свободы. Ее сообщники получили 5 и 6,5 лет колонии. Заседание, на котором должен был прозвучать приговор, назначили на 22 февраля 2012 года. Однако в суд чиновница не явилась. По городу поползли слухи, что с ней расправились из-за того, что она «слишком много знала». В ноябре 2013 года нашли неопознанное женское тело, и муж Марианны Сергей опознал в нем супругу.

Как на самом деле исчезла Ступина

В январе 2026 года в дом Сергея Ступина ворвался СОБР. Силовики обнаружили там женщину, которой оказалась его жена — та, кого 13 лет считали мертвой. Чиновница изменила имя и внешность и все это время скрывалась на территории Астраханской области. Сейчас она находится в колонии.

Фото: кадр из программы «Пусть говорят»
В студии программы «Пусть говорят» муж Марианны Сергей впервые рассказал, как все было на самом деле. По его словам, в день, когда по телевидению объявили о задержании супруги, она сидела с семьей за одним столом. Идею инсценировки предложила сама Марианна. На то заседание суда она не поехала, поскольку придумала план побега.

Накануне женщина отмечала свой день рождения, вместе с мужем выпила лишнего, и тот отправил ее на такси, несмотря на подписку о невыезде. Однако дома она так и не объявилась. Через месяц Марианна позвонила мужу из Татарстана. Тот пересылал жене деньги, помогая оплачивать жилье, и молчал, хотя ее объявили в розыск.

«Я считаю, что она не виновата, ее несправедливо привлекли по делу. Когда все случилось, дочке было 17 лет. Мне приходилось работать все время, чтобы содержать дом. Официальная зарплата была 25-30 тысяч, а потом в такси стал зарабатывать по 5-7 тысяч в день», — признался муж в эфире.
Он говорит, что не мог бросить жену в этой ситуации. Они познакомились 40 лет назад, еще будучи студентами, на новогодней дискотеке и прошагали вместе всю жизнь. Марианна стала для него единственной, самой большой и светлой любовью в жизни. За эти 13 лет он уже смирился со своей участью и научился не привлекать лишнее внимание. Сейчас же Сергей понимает, что совершил, но считает, что защищал любимого человека.

Сергей Ступин (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
В Астрахань чиновница вернулась только через год. Нужно было сделать так, чтобы все поверили в ее смерть. План супруги придумали не сами. По словам Сергея, кто-то им подсказал, что существуют сайты, где публикуют фото трупов для опознания. Марианна нашла там женщину, похожую на себя, — та умерла в Новоуральске под Екатеринбургом. Совпадали рост, комплекция, группа крови, резус-фактор и даже шрам от кесарева.
«Марианна начала с этой идеей носиться, ведь нет человека — нет дела. Можно было рискнуть», — признался Сергей.
Он поехал на опрос по протоколу, привез фото и медицинские справки. Тогда ему и выдали свидетельство о смерти. Могила той женщины уже была, а на табличке просто написали имя чиновницы. Кроме того, пользуясь слухами, супруги убеждали всех, что Марианну «убрали». О том, что она жива, знали только муж и дочь.

Как раскрылся многолетний обман

Журналист Рамиля Самихова, знакомая с историей, рассказала, что расследование другого уголовного дела вывело на лиц, через которых Ступина когда-то обналичивала деньги. На тот момент ее нельзя было допросить из-за фальшивой смерти. Когда силовики начали опрашивать круг знакомых, выяснилось, что взрослая дочь Марианны Екатерина часто звонила какой-то женщине, и звонки фиксировались из родительского дома. Девушка, следуя «инструкциям» родителей, всегда называла мать Мариной.

Когда в дом нагрянули силовики, Марианна два часа притворялась родственницей семьи Татьяной. Но Сергей признался, что на самом деле это его жена.

Фото: кадр из программы «Пусть говорят»
Екатерина же рассказала, что у матери серьезные проблемы со здоровьем — у нее сильно опухают ноги и руки, она ходит с ходунками. Обратиться за медицинской помощью все это время семья не могла, так как боялась, что тайное станет явным.

Что грозит мужу Ступиной за укрывательство

В студии программы «Пусть говорят» собрались эксперты, чтобы разобраться в этой невероятной истории. Они объяснили, грозит ли что-то близким Марианны Ступиной и когда она сможет выйти на свободу.
Фото: кадр из программы «Пусть говорят»
Судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов усомнился в том, что семья действовала самостоятельно. Он предположил, что был кто-то, кто ей помогал в этом деле.
«Таких сайтов и чатов, где выкладывают фотографии неопознанных лиц, находящихся в морге, не существовало и нет до сих пор. То есть кто-то слил информацию, что подходящая по параметрам женщина есть в данном морге», — заявил эксперт.
Адвокат Григорий Сарбаев пояснил, что родственники не привлекаются к ответственности за укрывательство. Юрист Маргарита Гаврилова подтвердила: согласно статье 316 УК, мужа и дочь Ступиной не могут осудить, так как они члены семьи.

Она также объяснила, что состояние здоровья Марианны может стать смягчающим обстоятельством — в колонии должна быть создана медкомиссия, которая определит, можно ли содержать ее в заключении или освободить по медицинским показаниям.

Психолог Михаил Касаткин заметил, что в России менее одного процента оправдательных приговоров, и поэтому понятно, под каким давлением находилась семья.

Адвокат Алексей Кляренко, в свою очередь, обратился к мужу и дочери Марианны с советом:
«Как только осужденная получит копию приговора, будет 15-дневный срок для подачи ею апелляционной жалобы. Вы можете добиваться невиновности вашей жены и матери».
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0