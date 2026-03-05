13 лет пряталась в доме мужа под чужим именем: как астраханская чиновница инсценировала свою смерть, чтобы избежать тюрьмы
13 лет назад астраханская чиновница Марианна Ступина, обвиняемая в многомиллионных хищениях, бесследно исчезла. Вскоре нашли тело, прошли похороны, а близкие, казалось, оплакивали потерю. А в 2026-м женщину обнаружили живой в собственном доме. Как ей удавалось все это время оставаться безнаказанной и кто помогал скрываться — в материале «Радио 1».
Уголовное дело и исчезновение перед приговоромМарианна Ступина работала заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. По данным следствия, в 2007 году она организовала преступную схему и вместе с предпринимателями похитила 117 миллионов рублей из регионального бюджета. Деньги предназначались для субсидирования услуг, оказываемых льготникам, но были выведены со счетов министерства.
Ступину объявили в розыск, а затем заочно приговорили к семи годам лишения свободы. Ее сообщники получили 5 и 6,5 лет колонии. Заседание, на котором должен был прозвучать приговор, назначили на 22 февраля 2012 года. Однако в суд чиновница не явилась. По городу поползли слухи, что с ней расправились из-за того, что она «слишком много знала». В ноябре 2013 года нашли неопознанное женское тело, и муж Марианны Сергей опознал в нем супругу.
Как на самом деле исчезла СтупинаВ январе 2026 года в дом Сергея Ступина ворвался СОБР. Силовики обнаружили там женщину, которой оказалась его жена — та, кого 13 лет считали мертвой. Чиновница изменила имя и внешность и все это время скрывалась на территории Астраханской области. Сейчас она находится в колонии.
В студии программы «Пусть говорят» муж Марианны Сергей впервые рассказал, как все было на самом деле. По его словам, в день, когда по телевидению объявили о задержании супруги, она сидела с семьей за одним столом. Идею инсценировки предложила сама Марианна. На то заседание суда она не поехала, поскольку придумала план побега.
Накануне женщина отмечала свой день рождения, вместе с мужем выпила лишнего, и тот отправил ее на такси, несмотря на подписку о невыезде. Однако дома она так и не объявилась. Через месяц Марианна позвонила мужу из Татарстана. Тот пересылал жене деньги, помогая оплачивать жилье, и молчал, хотя ее объявили в розыск.
«Я считаю, что она не виновата, ее несправедливо привлекли по делу. Когда все случилось, дочке было 17 лет. Мне приходилось работать все время, чтобы содержать дом. Официальная зарплата была 25-30 тысяч, а потом в такси стал зарабатывать по 5-7 тысяч в день», — признался муж в эфире.Он говорит, что не мог бросить жену в этой ситуации. Они познакомились 40 лет назад, еще будучи студентами, на новогодней дискотеке и прошагали вместе всю жизнь. Марианна стала для него единственной, самой большой и светлой любовью в жизни. За эти 13 лет он уже смирился со своей участью и научился не привлекать лишнее внимание. Сейчас же Сергей понимает, что совершил, но считает, что защищал любимого человека.
В Астрахань чиновница вернулась только через год. Нужно было сделать так, чтобы все поверили в ее смерть. План супруги придумали не сами. По словам Сергея, кто-то им подсказал, что существуют сайты, где публикуют фото трупов для опознания. Марианна нашла там женщину, похожую на себя, — та умерла в Новоуральске под Екатеринбургом. Совпадали рост, комплекция, группа крови, резус-фактор и даже шрам от кесарева.
«Марианна начала с этой идеей носиться, ведь нет человека — нет дела. Можно было рискнуть», — признался Сергей.Он поехал на опрос по протоколу, привез фото и медицинские справки. Тогда ему и выдали свидетельство о смерти. Могила той женщины уже была, а на табличке просто написали имя чиновницы. Кроме того, пользуясь слухами, супруги убеждали всех, что Марианну «убрали». О том, что она жива, знали только муж и дочь.
Как раскрылся многолетний обманЖурналист Рамиля Самихова, знакомая с историей, рассказала, что расследование другого уголовного дела вывело на лиц, через которых Ступина когда-то обналичивала деньги. На тот момент ее нельзя было допросить из-за фальшивой смерти. Когда силовики начали опрашивать круг знакомых, выяснилось, что взрослая дочь Марианны Екатерина часто звонила какой-то женщине, и звонки фиксировались из родительского дома. Девушка, следуя «инструкциям» родителей, всегда называла мать Мариной.
Когда в дом нагрянули силовики, Марианна два часа притворялась родственницей семьи Татьяной. Но Сергей признался, что на самом деле это его жена.
Екатерина же рассказала, что у матери серьезные проблемы со здоровьем — у нее сильно опухают ноги и руки, она ходит с ходунками. Обратиться за медицинской помощью все это время семья не могла, так как боялась, что тайное станет явным.
Что грозит мужу Ступиной за укрывательствоВ студии программы «Пусть говорят» собрались эксперты, чтобы разобраться в этой невероятной истории. Они объяснили, грозит ли что-то близким Марианны Ступиной и когда она сможет выйти на свободу.
Судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов усомнился в том, что семья действовала самостоятельно. Он предположил, что был кто-то, кто ей помогал в этом деле.
«Таких сайтов и чатов, где выкладывают фотографии неопознанных лиц, находящихся в морге, не существовало и нет до сих пор. То есть кто-то слил информацию, что подходящая по параметрам женщина есть в данном морге», — заявил эксперт.Адвокат Григорий Сарбаев пояснил, что родственники не привлекаются к ответственности за укрывательство. Юрист Маргарита Гаврилова подтвердила: согласно статье 316 УК, мужа и дочь Ступиной не могут осудить, так как они члены семьи.
Она также объяснила, что состояние здоровья Марианны может стать смягчающим обстоятельством — в колонии должна быть создана медкомиссия, которая определит, можно ли содержать ее в заключении или освободить по медицинским показаниям.
Психолог Михаил Касаткин заметил, что в России менее одного процента оправдательных приговоров, и поэтому понятно, под каким давлением находилась семья.
Адвокат Алексей Кляренко, в свою очередь, обратился к мужу и дочери Марианны с советом:
«Как только осужденная получит копию приговора, будет 15-дневный срок для подачи ею апелляционной жалобы. Вы можете добиваться невиновности вашей жены и матери».