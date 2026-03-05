Мучавшие школьниц ножом россиянки избежали колонии

05 марта 2026, 09:40

Жительницам Кузбасса дали 4,5 года условно за истязание двух школьниц

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Мариинске приговорил к 4,5 годам колонии условно двух местных жительниц 20 и 27 лет, мучавших девочек-подростков. Об этом сообщила пресс-служба областного следкома в своем телеграм-канале.