Мучавшие школьниц ножом россиянки избежали колонии
Суд в Мариинске приговорил к 4,5 годам колонии условно двух местных жительниц 20 и 27 лет, мучавших девочек-подростков. Об этом сообщила пресс-служба областного следкома в своем телеграм-канале.
По версии следствия, летом 2025 года пьяные девушки пришли домой к школьницам 14 и 17 лет и начали их избивать. К горлу одной из жертв они приставили нож, а также заставили ее выпить 30 таблеток.
Все происходящее злоумышленницы снимали на видео. Причиной нападения стала обида на то, что школьницы накануне оскорбили девушек.
Фигуранток признали виновными по пунктам «а», «г», «д», «е» части 2 статьи 117 УК: «Истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетних, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору».
Читайте также: