Тяжелые травмы головы и переломы: четырехлетнего мальчика сбил электровелосипед в Петербурге

05 марта 2026, 12:45

Mash: четырехлетнего мальчика сбил электровелосипед в Петербурге

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Четырёхлетнего ребёнка сбил электровелосипед на проспекте Народного Ополчения в Петербурге. Как пишет Mash, мальчика с тяжёлыми травмами головы и переломами доставили в больницу, врачи борются за его жизнь.