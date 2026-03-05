Тяжелые травмы головы и переломы: четырехлетнего мальчика сбил электровелосипед в Петербурге
Четырёхлетнего ребёнка сбил электровелосипед на проспекте Народного Ополчения в Петербурге. Как пишет Mash, мальчика с тяжёлыми травмами головы и переломами доставили в больницу, врачи борются за его жизнь.
По предварительным данным, ребёнок шёл по тротуару вместе с матерью, когда в них на скорости врезался электровелосипед. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, городская прокуратура взяла проверку под контроль.
Ранее курсанты МВД России погибли в нехорошей квартире» в Москве. Хозяин злополучного жилья уже получил срок.
Эксперты назвали причину трагедии.
Читайте также: