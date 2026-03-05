Курсанты МВД России погибли в «нехорошей квартире» в Москве: причины смерти
Кунцевский суд Москвы установил причину трагедии в так называемой «нехорошей квартире» пятиэтажного дома 1960 года постройки на улице Боженко, где погибли три человека. Об этом сообщает «МК».
Первый инцидент произошёл в 2010 году — супружеская пара отравилась угарным газом. Мужчина умер, женщину удалось спасти, но после длительного лечения она не восстановилась и пострадавшую признали недееспособной. Позже её брат, не проверив состояние газового оборудования, сдал квартиру в аренду.
В сентябре 2021 года жильё сняла 19-летняя курсантка академии МВД. К ней часто приезжал её однокурсник — молодой человек. Спустя время обоих нашли в ванной без признаков жизни. Рядом также обнаружили мёртвую кошку.
Судебная экспертиза показала, что в квартире накапливался газ из-за неработающей вентиляции на кухне — это и привело к гибели всех проживавших там людей. Владелец жилья в суде утверждал, что не знал правил эксплуатации газового оборудования, однако его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.
