15-летняя девочка убила бизнесмена-любовника и отрезала ему голову, чтобы завладеть «Лексусом» и выигрышем в 15 млн

В 2006 году жизнь 30-летнего уфимца Эмиля Шайганова кардинально изменилась. Инженер с небольшой зарплатой, который долгое время мучился от долгов, неожиданно выиграл в букмекерской конторе 15 миллионов рублей. Эти деньги стали для него настоящим спасением: он приобрёл роскошный Lexus RX 350, открыл собственный бизнес и переехал в просторную квартиру, о которой давно мечтал. Подробнее о том, как 15-летняя девочка отрезала любовнику-бизнесмену голову, чтобы покататься на его «Лексусе», читайте в материале «Радио 1».
Завладеть всем
Чтобы избавиться от одиночества, Эмиль искал общения в социальных сетях. В 2010 году он встретил 15-летнюю Карину, и несмотря на значительную разницу в возрасте, их отношения быстро переросли в романтические. Эмиль щедро одаривал свою юную возлюбленную подарками, катая её на своём Lexus и угощая в ресторанах. Однако Карине этого было недостаточно — она стремилась завладеть всем, что имел её кавалер.
Подсыпала яд
Летом 2010 года девушка заманила Эмиля на дачу, куда также пригласила своих друзей — парней 15, 19 и 22 лет. Там Карина попыталась отравить Эмиля, подсыпав яд в его еду, но доза оказалась слишком малой, и мужчина лишь почувствовал слабость. Тогда она выманила его на улицу, где её друзья жестоко избили его. Когда Эмиль попытался сбежать, Карина крикнула: «Дорогой, вернись! Я с ними поговорила, они успокоились!». Он вернулся, и это стало роковой ошибкой. Дома Карина нанесла Эмилю удар сковородой по голове. Полуживого мужчину запихнули в багажник его собственного автомобиля и отвезли в лес, где его обезглавили, фиксируя весь процесс на видео. После этого, находясь под воздействием алкоголя, убийцы решили прокатиться на «Лексусе». Вскоре они разбили машину в ДТП и решили сжечь её, чтобы скрыть следы своего преступления.
Неспешное застолье
После насыщенного застолья сообщники направились в Уфу в поисках тех «много-много миллионов», о которых им рассказывала Карина. Однако, к их разочарованию, весь выигрыш к тому моменту был уже безвозвратно потрачен. Полиция быстро вышла на след преступников: один из подельников оставил у себя телефон жертвы, и, когда тот был включен, операторы смогли легко определить его местоположение.
Допрос и суд
На допросе Карина не проявила ни капли эмоций: «Эмиль? Кто это вообще? Я ничего не знаю!». Резонансный судебный процесс, привлекший внимание всего Башкортостана, завершился приговором — 12 лет лишения свободы для девушки. После оглашения решения суда журналисты не упустили возможности спросить её о том, не жаль ли ей Эмиля. В ответ она лишь молчала и загадочно улыбалась.