15-летняя девочка убила бизнесмена-любовника и отрезала ему голову, чтобы завладеть «Лексусом» и выигрышем в 15 млн

23 июля 2025, 10:58

Фото: iStock/Vudhikul Ocharoen

В 2006 году жизнь 30-летнего уфимца Эмиля Шайганова кардинально изменилась. Инженер с небольшой зарплатой, который долгое время мучился от долгов, неожиданно выиграл в букмекерской конторе 15 миллионов рублей. Эти деньги стали для него настоящим спасением: он приобрёл роскошный Lexus RX 350, открыл собственный бизнес и переехал в просторную квартиру, о которой давно мечтал. Подробнее о том, как 15-летняя девочка отрезала любовнику-бизнесмену голову, чтобы покататься на его «Лексусе», читайте в материале «Радио 1».





Содержание Завладеть всем Подсыпала яд Неспешное застолье Допрос и суд

Завладеть всем

Фото: iStock/Artistic Operations



Подсыпала яд

Фото: iStock/Anton Novikov



Неспешное застолье

Фото: iStock/Manu1174



Допрос и суд