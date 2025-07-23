В Санкт-Петербурге задержали преступника, изнасиловавшего 15-летнюю девочку
В Северной столице задержали 46-летнего жителя Владикавказа: его подозревают в изнасиловании 15-летней девочки, сообщают в региональном главке МВД.
Мужчина был задержан на пункте пропуска, расположенного на 681 километре трассы М11 «Нева». Преступника доставили в отдел полиции.
Напомним, что об изнасиловании подростка стало известно 19 июля. В полицию обратился прохожий, который рассказал, что к нему подошла девочка и сообщила, что над ней надругались.
Пострадавшая отдыхала на пляже в районе Озерки, распивала спиртные напитки, после чего двое мужчин предложили довезти до дома, и она согласилась. Предположительно, в лесопарковой зоне, недалеко от улицы Генерала Лагуткина, один из мужчин изнасиловал её.
Также известно, что задержанный был пять раз судим: за кражу, вымогательство, разбой, наркотики, угон, а в 2021 году он получил ещё 3,5 года колонии за вымогательство.
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