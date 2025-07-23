В Санкт-Петербурге задержали преступника, изнасиловавшего 15-летнюю девочку

23 июля 2025, 09:34

Житель Владикавказа подозревается в изнасиловании подростка, он был 5 раз судим

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Северной столице задержали 46-летнего жителя Владикавказа: его подозревают в изнасиловании 15-летней девочки, сообщают в региональном главке МВД.