Звезду телешоу арестовали за нападение с носком на женщину
Телезвезда американского реалити-шоу «Thicker Than Water» (Гуще, чем вода) Даймонд Танкард была арестована после инцидента в супермаркете Walmart, сообщает WSMV.
По информации полиции, 18 июля Танкард напала на женщину, схватив её за волосы и ударив носком, набитым камнями.
После нападения Даймонд похитила у пострадавшей iPhone и сумку Louis Vuitton. У женщины была зафиксирована рваная рана на лбу. В результате действий Танкард ей были предъявлены обвинения в краже имущества и нападении с применением оружия.
Телезвезда выплатила залог в размере 25 тысяч долларов (примерно 1,9 миллиона рублей) и была освобождена. Это не первый раз, когда Танкард оказывается в центре внимания правоохранительных органов: в декабре 2024 года её задержали по обвинению в покушении на убийство после конфликта с другой женщиной, в ходе которого она наехала на свою оппонентку на автомобиле. Позже она также была отпущена под залог.
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