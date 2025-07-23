Звезду телешоу арестовали за нападение с носком на женщину

23 июля 2025, 09:29

Звезду реалити-шоу Thicker Than Water Танкард арестовали за нападение на женщину

Фото: iStock/z1b

Телезвезда американского реалити-шоу «Thicker Than Water» (Гуще, чем вода) Даймонд Танкард была арестована после инцидента в супермаркете Walmart, сообщает WSMV.