Проститутка и вышибала изнасиловали подростка в баре

23 июля 2025, 09:02

В Испании проститутка и вышибала изнасиловали немецкого туриста в баре

Фото: iStock/FernandoQuevedo

Проститутка и вышибала изнасиловали немецкого туриста в баре на испанском острове Майорка. Об этом пишет британская газета The Sun.