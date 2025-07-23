Проститутка и вышибала изнасиловали подростка в баре
Проститутка и вышибала изнасиловали немецкого туриста в баре на испанском острове Майорка. Об этом пишет британская газета The Sun.
18-летний парень из Германии приехал на курорт вместе с друзьями. Спустя какое-то время он пошел в бордель на улице Паре Бартомеу Сальва. Там у него якобы списали со счета 450 евро (41 тысяча рублей). Молодой человек заметил пропажу денег только утром, когда возвращался домой. Тогда он вернулся в заведение, потребовав свои средства обратно.
По словам пострадавшего, когда вышибала открыл перед ним дверь, он потерял сознание. Очнувшись, немец понял, что раздет, а перед ним находится обнаженная женщина. После этого вышибала сказал ему одеваться и уходить. Турист осознал, что был изнасилован, и написал заявление в полицию.
Задержанные утверждают, что юноша сам предложил заняться сексом и перевел им деньги, но они поступили не сразу, поэтому в услуге отказали. Позже, когда турист вернулся, перевод дошел до получателя. В настоящее время ведется расследование произошедшего.
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