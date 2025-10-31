15-летняя школьница родила от любовника матери или прикрывает ровесника: в эфире «Пусть говорят» огласили результаты теста ДНК
15-летняя Вера Потапова из Нижегородской области забеременела от 62-летнего любовника матери. Школьница обвинила Владимира Рубцова в четырёх эпизодах изнасилования. После рождения малыша семья пострадавшей согласилась на тест ДНК. О его результатах расскажет «Радио 1».
Родила от насильника: мнение психологаНа днях Вера родила дочь. Девочка продолжает утверждать, что отец её ребёнка – Рубцов, который сейчас находится в СИЗО.
«18 лет – возраст совершеннолетия. В этот период как раз развиваются структуры мозга, когда ребёнок может отдавать отчёт своим действиям. А до 18 лет любые действия – добровольные, даже если она соблазняла его – в любом случае считаются преступлением», – заявила психолог Анна Адамова.
Теперь семья намерена взыскать алименты с обвиняемого пенсионера, однако его законная супруга и многие односельчане подозревают семью Потаповых в лжесвидетельстве.
«Отец ребёнка – не Рубцов»: новый подозреваемый
Соседка семьи утверждает, что отцом новорождённой является 17-летний Алексей Горбатов.
«Все говорят про Рубцова, но я уверена, что отец ребёнка – Горбатов. Я больше 10 раз видела его на велосипеде, они вместе (с Верой – прим. ред.) ехали с речки. Они встречались. Она на багажнике, обняла его и ехали вместе», – заявила Марина Беленькова.
Сам Алексей и его отец Владимир Горбатов утверждают, что знакомство школьника с Верой произошло в соцсетях в мае 2018 года. Девочка якобы нашла его страницу во «Вконтакте» после участия в совместных соревнованиях и начала написывать, предлагая встретиться. После первой и, со слов юноши, последней прогулки, он заблокировал её в соцсетях, поскольку она ему не понравилась.
«Уже не девочка была»: версия сына Владимира Рубцова
В студии «Прямого эфира» появился сын Рубцова Олег. Мужчина собирается подавать в суд на обвинившую его отца семью, если результаты теста ДНК будут отрицательными. Он не верит в виновность Владимира:
«Они (семья Потаповых) давали показания, что четыре раза было (изнасилование – прим. ред.). В июле 2019 года у них всё якобы началось. «Он меня испортил», – она (Вера – прим. ред.) говорила. А потом взяли её медкарту и оказалось, что уже в январе не девочка была. И отцу ещё один эпизод приписали».
Результат теста ДНК
Три семьи ждали результата теста ДНК: Потаповы, Рубцовы и Горбатовы. Биоматериал взяли у новорождённой Жанны, друга Веры – Алексея и сына обвиняемого – Олега.
Эксперт Снежана Королёва зачитала результат, согласно которому с вероятностью в 98,42% отцом дочери Веры Потаповой является Владимир Рубцов.
Тест ДНК показал, что школьница действительно родила ребёнка от 62-летнего пенсионера. Однако это не доказывает факт изнасилования. Дальнейшее разбирательство по этому запутанному делу будет вести суд.