15-летняя школьница родила от любовника матери или прикрывает ровесника: в эфире «Пусть говорят» огласили результаты теста ДНК

31 октября 2025, 15:52

Владимир Рубцов, Вера Потапова и Алексей Горбатов (кадр из шоу: «Пусть говорят»)

15-летняя Вера Потапова из Нижегородской области забеременела от 62-летнего любовника матери. Школьница обвинила Владимира Рубцова в четырёх эпизодах изнасилования. После рождения малыша семья пострадавшей согласилась на тест ДНК. О его результатах расскажет «Радио 1».





Результат теста ДНК



Родила от насильника: мнение психолога

Владимир Рубцов и Жанна (кадр из шоу: «Пусть говорят»)

«18 лет – возраст совершеннолетия. В этот период как раз развиваются структуры мозга, когда ребёнок может отдавать отчёт своим действиям. А до 18 лет любые действия – добровольные, даже если она соблазняла его – в любом случае считаются преступлением», – заявила психолог Анна Адамова.

«Отец ребёнка – не Рубцов»: новый подозреваемый

«Все говорят про Рубцова, но я уверена, что отец ребёнка – Горбатов. Я больше 10 раз видела его на велосипеде, они вместе (с Верой – прим. ред.) ехали с речки. Они встречались. Она на багажнике, обняла его и ехали вместе», – заявила Марина Беленькова.

Владимир и Алексей Горбатовы (кадр из шоу: «Пусть говорят»)

«Уже не девочка была»: версия сына Владимира Рубцова



«Они (семья Потаповых) давали показания, что четыре раза было (изнасилование – прим. ред.). В июле 2019 года у них всё якобы началось. «Он меня испортил», – она (Вера – прим. ред.) говорила. А потом взяли её медкарту и оказалось, что уже в январе не девочка была. И отцу ещё один эпизод приписали».

Вера Потапова и Владимир Рубцов (кадр из шоу: «Пусть говорят»)



