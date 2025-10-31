Мужчина изнасиловал шестимесячного ребенка и оказался в тюрьме

31 октября 2025, 12:35

Американца приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование шестимесячного ребенка

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Американца приговорили к 30 годам тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение за изнасилование шестимесячного ребенка. Об этом сообщает People.





26-летний Майкилл Пакет из штата Кентукки признал себя виновным по нескольким обвинениям, включая инцест. Расследование этого дела началось в августе 2023 года после обращения медиков, обнаруживших у младенца травмы, характерные для жестокого обращения.



Осужденный также не сможет контактировать с жертвой в течение 10 лет после освобождения. После выхода из тюрьмы его ждет пятилетний испытательный срок. Кроме самого педофила, под статью попала его партнерша Холли Джо Джонс, обвиняемая в нападении и насилии. Она все еще ожидает суда.

«Каждый день правоохранительные органы и прокуроры Кентукки смотрят в темноту и видят одни из самых ужасных проявлений, которые только можно себе представить», — сказал генпрокурор штата Рассел Коулман.