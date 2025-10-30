Петербургскому восьмикласснику вменяют изнасилование двух девочек в сауне
В Санкт-Петербурге восьмиклассник изнасиловал двух девочек в сауне, передает «Фонтанка».
В правоохранительные органы обратилась 13-летняя девочка, которая стала жертвой преступления. Она рассказала, что 10 октября в сауне на улице Бабушкина в Невском районе ее изнасиловал 15-летний парень, с которым она была знакома. В тот же день в полицию пришел мужчина и сообщил, что 28 октября этот же подросток совершил аналогичное преступление в отношении его 16-летней дочери.
Злоумышленника задержали. В настоящее время ведутся поиски его друга, который также участвовал в преступлении.
