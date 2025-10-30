30 лет жестоко убивал молодых студенток и избегал наказания: кем оказался «барнаульский маньяк» и как он уходил от следствия
1 октября суд огласил приговор по делу, которое на протяжении трёх десятилетий считалось одним из самых запутанных в Алтайском крае. Так называемым «барнаульским маньяком» оказался бывший заместитель главы администрации Калманского района Виталий Манишин. Его задержали в мае 2023 года. По данным следствия, мужчина лишил жизни не менее десяти девушек. Подробнее о серийном маньяке расскажет «Радио 1».
Исчезновения абитуриенток АлтГТУ: начало трагедииЛетом 2000 года в АлтГТУ подавали документы около восьми тысяч человек. Среди них — 18-летняя Юлия Техтиекова, которая опасалась заблудиться в многочисленных корпусах вуза. 29 июня родители убедили её поехать в приёмную комиссию. Отец проводил дочь до здания, но после этого её больше никто не видел.
Заявление в милицию приняли в тот же вечер, однако сотрудники решили, что девушка могла уйти из дома по собственному желанию. Через месяц аналогичная история произошла с 16-летней Лилианой, поселившейся в общежитии. Девушка не вернулась после экзамена, и мать обратилась в органы.
Вскоре пропажи стали происходить с пугающей регулярностью: 1 августа исчезла Ольга, через неделю — Анжела, ещё позже — Ксения. Все они приезжали узнать результаты экзаменов или подать документы. После пропажи пятой студентки родители подняли тревогу.
Первые слухи о маньяке и паника среди студентовПосле исчезновения Ксении, дочери влиятельного бизнесмена Владимира Киргизова, к делу подключились высшие инстанции. Отец объявил вознаграждение в размере 50 тысяч долларов за любую информацию о местонахождении дочери.
В городе распространились слухи о маньяке. Только тогда следствие объединило дела и признало связь преступлений. Студентов начали сопровождать родители, а девушки старались не ходить по университету в одиночку.
Версии следствия: от сутенёров до преподавателейИзначально милиция предполагала, что девушек похищала банда сутенёров, действовавшая в регионе. По версии следователей, жертв могли вывозить в Новосибирск, где лишали документов. Чтобы поймать преступника, милиция устроила операцию с участием курсанток, которые в образе «живцов» дежурили возле университета, но это не принесло результатов.
К расследованию подключили более ста сотрудников, в том числе специалистов из Москвы и Новосибирска. Было опрошено около 35 тысяч человек — студентов, преподавателей и родителей. Следователи пытались понять, как преступник убеждал девушек пойти с ним добровольно, и пришли к выводу, что он предлагал помощь с поступлением.
«Все они исчезли днем, на глазах, на людях. Это так не возьмешь, не потащишь в кусты. Значит что-то он им предложил. Что можно абитуриентке предложить? Помощь в поступлении. Ну, понятно, пойдет не каждая. Значит, ко многим подходил. Стали опрашивать студенток, абитуриенток, преподавателей», — говорил старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД Алтайского края.Проверяли каждую версию. Поиски продолжались в лесах, подвалах и других местах. Родители пропавших обращались даже к экстрасенсам.
Обнаружение тел и первые зацепкиПервая улика появилась 3 сентября 2000 года: в лесополосе у посёлка Южный нашли разбросанную одежду и план университета, принадлежавший Ксении. Спустя месяц начали находить тела пропавших абитуриенток.
Позднее выяснилось, что годом ранее, в 1999-м, неподалёку было найдено тело 26-летней Натальи, также погибшей при схожих обстоятельствах. Эксперты не смогли установить причину смерти, однако следствие признало, что все преступления связаны между собой.
После этого расследование взяла под контроль Генеральная прокуратура России, а в регион прибыли московские следователи.
Первый подозреваемый: продавец обуви Александр АнисимовВ конце октября 2000 года был задержан 45-летний продавец обуви Александр Анисимов, которого одна из студенток опознала как мужчину, предлагавшего ей помощь с поступлением.
В его доме нашли оружие и наручники, однако улик, напрямую связывающих его с убийствами, не было. Во время следствия Анисимов признался в ограблениях, но отрицал причастность к убийствам. 1 ноября, во время следственного эксперимента, он покончил с собой, и дело вновь зашло в тупик.
Новый подозреваемый: преподаватель университетаПосле гибели Анисимова под подозрение попал один из преподавателей АлтГТУ. Поводом стали найденные в его гараже фотографии непристойного содержания. Однако вскоре выяснилось, что мужчина не имеет отношения к убийствам — у него было алиби.
К концу 2000 года расследование зашло в тупик. В 2003 году следствие приостановили, не имея новых улик.
Возобновление дела и выход на Виталия МанишинаК делу вернулись только в мае 2023 года. Следователи расследовали убийство 17-летней Татьяны, совершённое ещё в 1989 году. Тогда под подозрения попал 19-летний житель Калманского района Виталий Манишин. Молодые люди познакомились в компании друзей. Манишину понравилась девушка, и когда остальные пошли за покупками в магазин, он остался наедине с Татьяной. Он был последний, кто видел девушку живой: через год её тело с признаками насилия обнаружили в лесопосадке.
При повторной проверке выяснилось, что Манишин фигурировал в деле и двадцатилетней давности: ещё в 2000 году одна из женщин сообщала в милицию, что именно он может быть «барнаульским маньяком».
В мае 2023 года бывшего чиновника вновь допросили. Он признался в убийстве Татьяны и пяти девушек из АлтГТУ, а позже сообщил ещё о четырёх жертвах.
Версия обвиняемого и позиция защитыПо словам Манишина, девушки садились в его автомобиль добровольно — он представлялся сотрудником вуза и обещал помощь с поступлением. После надругательства он душил жертв и прятал тела в лесополосах.
Адвокат обвиняемого утверждала, что признательные показания были получены под давлением: мужчину якобы запугали возможным привлечением его жены. Однако следствие установило, что Манишин самостоятельно указал места захоронений, о которых ранее не знали ни следователи, ни родственники погибших.
Судебное разбирательство и приговор21 мая 2024 года дело передали в Калманский районный суд Алтайского края. Согласно материалам СКР, Манишин знакомился с абитуриентками и женщинами под предлогом помощи с поступлением или трудоустройством. После изнасилования убивал их и скрывал тела.
Следствие установило его причастность к одиннадцати убийствам, совершённым с 1989 по 2000 год. Среди жертв были студентки АлтГТУ и аграрного университета, а также женщины, приехавшие в Барнаул по делам. Суд признал Манишина виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах и приговорил его к 25 годам лишения свободы — максимально возможному наказанию.
Во время оглашения приговора осуждённый молчал и лишь опустил голову. В последнем слове он принёс извинения семьям погибших.