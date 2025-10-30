Достижения.рф

30 лет жестоко убивал молодых студенток и избегал наказания: кем оказался «барнаульский маньяк» и как он уходил от следствия

Фото: istockphoto / corrigan201

1 октября суд огласил приговор по делу, которое на протяжении трёх десятилетий считалось одним из самых запутанных в Алтайском крае. Так называемым «барнаульским маньяком» оказался бывший заместитель главы администрации Калманского района Виталий Манишин. Его задержали в мае 2023 года. По данным следствия, мужчина лишил жизни не менее десяти девушек. Подробнее о серийном маньяке ​расскажет «Радио 1».



Исчезновения абитуриенток АлтГТУ: начало трагедии

Летом 2000 года в АлтГТУ подавали документы около восьми тысяч человек. Среди них — 18-летняя Юлия Техтиекова, которая опасалась заблудиться в многочисленных корпусах вуза. 29 июня родители убедили её поехать в приёмную комиссию. Отец проводил дочь до здания, но после этого её больше никто не видел.

Заявление в милицию приняли в тот же вечер, однако сотрудники решили, что девушка могла уйти из дома по собственному желанию. Через месяц аналогичная история произошла с 16-летней Лилианой, поселившейся в общежитии. Девушка не вернулась после экзамена, и мать обратилась в органы.

Вскоре пропажи стали происходить с пугающей регулярностью: 1 августа исчезла Ольга, через неделю — Анжела, ещё позже — Ксения. Все они приезжали узнать результаты экзаменов или подать документы. После пропажи пятой студентки родители подняли тревогу.

Первые слухи о маньяке и паника среди студентов

После исчезновения Ксении, дочери влиятельного бизнесмена Владимира Киргизова, к делу подключились высшие инстанции. Отец объявил вознаграждение в размере 50 тысяч долларов за любую информацию о местонахождении дочери.

В городе распространились слухи о маньяке. Только тогда следствие объединило дела и признало связь преступлений. Студентов начали сопровождать родители, а девушки старались не ходить по университету в одиночку.

Версии следствия: от сутенёров до преподавателей

Изначально милиция предполагала, что девушек похищала банда сутенёров, действовавшая в регионе. По версии следователей, жертв могли вывозить в Новосибирск, где лишали документов. Чтобы поймать преступника, милиция устроила операцию с участием курсанток, которые в образе «живцов» дежурили возле университета, но это не принесло результатов.

К расследованию подключили более ста сотрудников, в том числе специалистов из Москвы и Новосибирска. Было опрошено около 35 тысяч человек — студентов, преподавателей и родителей. Следователи пытались понять, как преступник убеждал девушек пойти с ним добровольно, и пришли к выводу, что он предлагал помощь с поступлением.

«Все они исчезли днем, на глазах, на людях. Это так не возьмешь, не потащишь в кусты. Значит что-то он им предложил. Что можно абитуриентке предложить? Помощь в поступлении. Ну, понятно, пойдет не каждая. Значит, ко многим подходил. Стали опрашивать студенток, абитуриенток, преподавателей», — говорил старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД Алтайского края.
Проверяли каждую версию. Поиски продолжались в лесах, подвалах и других местах. Родители пропавших обращались даже к экстрасенсам.

Обнаружение тел и первые зацепки

Первая улика появилась 3 сентября 2000 года: в лесополосе у посёлка Южный нашли разбросанную одежду и план университета, принадлежавший Ксении. Спустя месяц начали находить тела пропавших абитуриенток.

Позднее выяснилось, что годом ранее, в 1999-м, неподалёку было найдено тело 26-летней Натальи, также погибшей при схожих обстоятельствах. Эксперты не смогли установить причину смерти, однако следствие признало, что все преступления связаны между собой.

Фото: istockphoto / Dejan Mirkovic
После этого расследование взяла под контроль Генеральная прокуратура России, а в регион прибыли московские следователи.

Первый подозреваемый: продавец обуви Александр Анисимов

В конце октября 2000 года был задержан 45-летний продавец обуви Александр Анисимов, которого одна из студенток опознала как мужчину, предлагавшего ей помощь с поступлением.

В его доме нашли оружие и наручники, однако улик, напрямую связывающих его с убийствами, не было. Во время следствия Анисимов признался в ограблениях, но отрицал причастность к убийствам. 1 ноября, во время следственного эксперимента, он покончил с собой, и дело вновь зашло в тупик.

Новый подозреваемый: преподаватель университета

После гибели Анисимова под подозрение попал один из преподавателей АлтГТУ. Поводом стали найденные в его гараже фотографии непристойного содержания. Однако вскоре выяснилось, что мужчина не имеет отношения к убийствам — у него было алиби.

К концу 2000 года расследование зашло в тупик. В 2003 году следствие приостановили, не имея новых улик.

Возобновление дела и выход на Виталия Манишина

К делу вернулись только в мае 2023 года. Следователи расследовали убийство 17-летней Татьяны, совершённое ещё в 1989 году. Тогда под подозрения попал 19-летний житель Калманского района Виталий Манишин. Молодые люди познакомились в компании друзей. Манишину понравилась девушка, и когда остальные пошли за покупками в магазин, он остался наедине с Татьяной. Он был последний, кто видел девушку живой: через год её тело с признаками насилия обнаружили в лесопосадке.

При повторной проверке выяснилось, что Манишин фигурировал в деле и двадцатилетней давности: ещё в 2000 году одна из женщин сообщала в милицию, что именно он может быть «барнаульским маньяком».

Виталий Манишин (фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю)
В мае 2023 года бывшего чиновника вновь допросили. Он признался в убийстве Татьяны и пяти девушек из АлтГТУ, а позже сообщил ещё о четырёх жертвах.

Версия обвиняемого и позиция защиты

По словам Манишина, девушки садились в его автомобиль добровольно — он представлялся сотрудником вуза и обещал помощь с поступлением. После надругательства он душил жертв и прятал тела в лесополосах.

Адвокат обвиняемого утверждала, что признательные показания были получены под давлением: мужчину якобы запугали возможным привлечением его жены. Однако следствие установило, что Манишин самостоятельно указал места захоронений, о которых ранее не знали ни следователи, ни родственники погибших.

Судебное разбирательство и приговор

21 мая 2024 года дело передали в Калманский районный суд Алтайского края. Согласно материалам СКР, Манишин знакомился с абитуриентками и женщинами под предлогом помощи с поступлением или трудоустройством. После изнасилования убивал их и скрывал тела.

Следствие установило его причастность к одиннадцати убийствам, совершённым с 1989 по 2000 год. Среди жертв были студентки АлтГТУ и аграрного университета, а также женщины, приехавшие в Барнаул по делам. Суд признал Манишина виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах и приговорил его к 25 годам лишения свободы — максимально возможному наказанию.

Во время оглашения приговора осуждённый молчал и лишь опустил голову. В последнем слове он принёс извинения семьям погибших.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0