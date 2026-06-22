Достижения.рф

17-летняя школьница ушла с вечеринки на каникулах и исчезла в двух шагах от отеля. Где её искали 13 лет?

Фото: iStock/Lawrey

Весной 2009 года 17-летняя Бриттани Дрекель уехала в Мёртл-Бич на весенние каникулы и пропала по дороге в отель. Следствие годами искало девушку в районе Джорджтауна, проверяло версии и упиралось в тупик. Лишь в 2022 году полиция вышла на Рэймонда Муди, а семья Бриттани наконец узнала, где оборвалась её жизнь. Подробнее расскажем в материале «‎Радио 1».



Кто такая Бриттани Дрекель

Бриттани Дрекель жила в городке Чили, штат Нью-Йорк. В апреле 2009 года она решила поехать на отдых с друзьями, хотя мать не одобрила эту поездку. Девушка сказала дома, что останется у подруги, и отправилась в Южную Каролину. Мёртл-Бич в те дни жил в привычном ритме весенних каникул. Пляжи, вечеринки, толпы студентов и туристов создавали атмосферу полного беззаботного отдыха. На этом фоне исчезновение школьницы быстро превратилось в одно из самых громких дел региона.

Как исчезла Бриттани Дрекель

25 апреля 2009 года Бриттани находилась в Мёртл-Бич вместе с друзьями. Вечером она ушла из отеля Bar Harbor и направилась в Blue Water Resort, где встретила знакомого. Камеры наблюдения зафиксировали её около 21:00. Позже Бриттани написала парню сообщение: «Я иду обратно в отель». После этого связь с ней оборвалась. Друзья не смогли объяснить, что случилось дальше. Полиция сразу начала поиски, но первые часы не дали ответа. Следователи изучили маршруты, опросили свидетелей и подняли записи камер, однако картина оставалась неполной.

Что показал телефон

Главную зацепку дала геолокация мобильного телефона. Сигнал аппарата привёл следствие в район Джорджтауна, примерно в 50 милях к югу от Мёртл-Бич. Эта местность известна густыми лесами, болотами и труднопроходимыми участками. Поисковые группы не раз выходили туда вместе с полицией и агентами ФБР. Люди прочёсывали дороги, лесные тропы и заболоченные зоны, но не находили следов девушки. Именно район Джорджтауна позже сыграл ключевую роль в деле Бриттани Дрекель.

Фото: iStock/Ajax9

Почему расследование зашло в тупик

Следствие долго двигалось по ложным следам. Под подозрение попал Питер Брозовиц, один из последних знакомых, кто видел Бриттани в тот вечер. Прямых улик против него полиция не получила, поэтому линия быстро ослабла. В 2016 году в деле появился новый поворот. Тюремный осведомитель заявил, что девушку похитили для секс-торговли, а затем убили. Эта версия вызвала волну публикаций и породила новые слухи. Позже ФБР сочло её недостоверной. Следователи не нашли подтверждений, а ключевые детали не сошлись с фактами. Годы шли. Семья Бриттани не прекращала борьбу. Мать девушки регулярно обращалась к прессе и просила не забывать это дело.

Как следователи вышли на Рэймонда Муди

Имя Рэймонда Муди всплывало в расследовании задолго до ареста. Он жил в районе Джорджтауна и уже имел судимость за тяжкое сексуальное преступление против ребёнка. Следователи знали о его прошлом и проверяли его ещё в начале 2010-х. Подозрения усиливал и другой факт. Муди жил недалеко от зоны, где замолк телефон Бриттани. Однако на тот момент полиция не собрала достаточно доказательств для обвинения. Ситуация изменилась, когда к делу подключилась новая команда ФБР. Аналитики заново изучили видеозаписи и маршруты транспорта. Во время повторной проверки они обратили внимание на Ford Explorer, замеченный рядом с ключевыми точками в нужный промежуток времени. Машина привела агентов к окружению Муди. Так следствие получило шанс восстановить события той ночи.

Признание Рэймонда Муди и находка останков

В 2022 году следователи задержали Рэймонда Муди. Под давлением собранных улик он признал вину и согласился показать место, где спрятал останки Бриттани Дрекель. Полиция приехала в лесной участок в районе Джорджтауна и нашла останки девушки. Эксперты подтвердили личность с помощью ДНК и стоматологических данных. Позже судмедэксперты указали причину смерти — удушение.

Эта находка поставила точку в одном из самых известных нераскрытых дел Южной Каролины. Для семьи Бриттани правда оказалась тяжёлой, но именно она принесла долгожданный ответ. В октябре 2022 года Муди признал вину по делу, связанному с похищением и убийством Бриттани Дрекель. Суд назначил ему пожизненное заключение без права на досрочное освобождение и добавил ещё 60 лет по другим пунктам обвинения.

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Какую роль сыграла Анджел Воуз

Важной фигурой в расследовании стала подруга Муди — Анджел Воуз. Следствие рассчитывало на её помощь и ожидало полных показаний. Сначала она пошла на сотрудничество, но позже выяснилось, что женщина вводила агентов в заблуждение. Прокуроры заявили, что её ложь мешала расследованию и затягивала путь к истине. В итоге суд наказал Воуз лишением свободы. Этот эпизод добавил делу ещё один мрачный слой: рядом с убийцей долго находился человек, знавший больше, чем говорил.

Почему дело Бриттани Дрекель вызвало такой резонанс

История Бриттани Дрекель задела тысячи людей по нескольким причинам. Во-первых, речь шла о подростке, чья поездка на каникулы закончилась трагедией. Во-вторых, следствие почти 13 лет не могло найти девушку и назвать имя убийцы. В-третьих, в деле постоянно появлялись ложные версии, уводившие внимание в сторону. Для жителей Южной Каролины и Нью-Йорка это расследование стало символом долгой борьбы за правду. Для семьи Бриттани оно превратилось в ежедневную боль, растянутую на годы.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0