17-летняя школьница ушла с вечеринки на каникулах и исчезла в двух шагах от отеля. Где её искали 13 лет?
Весной 2009 года 17-летняя Бриттани Дрекель уехала в Мёртл-Бич на весенние каникулы и пропала по дороге в отель. Следствие годами искало девушку в районе Джорджтауна, проверяло версии и упиралось в тупик. Лишь в 2022 году полиция вышла на Рэймонда Муди, а семья Бриттани наконец узнала, где оборвалась её жизнь. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Кто такая Бриттани ДрекельБриттани Дрекель жила в городке Чили, штат Нью-Йорк. В апреле 2009 года она решила поехать на отдых с друзьями, хотя мать не одобрила эту поездку. Девушка сказала дома, что останется у подруги, и отправилась в Южную Каролину. Мёртл-Бич в те дни жил в привычном ритме весенних каникул. Пляжи, вечеринки, толпы студентов и туристов создавали атмосферу полного беззаботного отдыха. На этом фоне исчезновение школьницы быстро превратилось в одно из самых громких дел региона.
Как исчезла Бриттани Дрекель25 апреля 2009 года Бриттани находилась в Мёртл-Бич вместе с друзьями. Вечером она ушла из отеля Bar Harbor и направилась в Blue Water Resort, где встретила знакомого. Камеры наблюдения зафиксировали её около 21:00. Позже Бриттани написала парню сообщение: «Я иду обратно в отель». После этого связь с ней оборвалась. Друзья не смогли объяснить, что случилось дальше. Полиция сразу начала поиски, но первые часы не дали ответа. Следователи изучили маршруты, опросили свидетелей и подняли записи камер, однако картина оставалась неполной.
Что показал телефонГлавную зацепку дала геолокация мобильного телефона. Сигнал аппарата привёл следствие в район Джорджтауна, примерно в 50 милях к югу от Мёртл-Бич. Эта местность известна густыми лесами, болотами и труднопроходимыми участками. Поисковые группы не раз выходили туда вместе с полицией и агентами ФБР. Люди прочёсывали дороги, лесные тропы и заболоченные зоны, но не находили следов девушки. Именно район Джорджтауна позже сыграл ключевую роль в деле Бриттани Дрекель.
Почему расследование зашло в тупикСледствие долго двигалось по ложным следам. Под подозрение попал Питер Брозовиц, один из последних знакомых, кто видел Бриттани в тот вечер. Прямых улик против него полиция не получила, поэтому линия быстро ослабла. В 2016 году в деле появился новый поворот. Тюремный осведомитель заявил, что девушку похитили для секс-торговли, а затем убили. Эта версия вызвала волну публикаций и породила новые слухи. Позже ФБР сочло её недостоверной. Следователи не нашли подтверждений, а ключевые детали не сошлись с фактами. Годы шли. Семья Бриттани не прекращала борьбу. Мать девушки регулярно обращалась к прессе и просила не забывать это дело.
Как следователи вышли на Рэймонда МудиИмя Рэймонда Муди всплывало в расследовании задолго до ареста. Он жил в районе Джорджтауна и уже имел судимость за тяжкое сексуальное преступление против ребёнка. Следователи знали о его прошлом и проверяли его ещё в начале 2010-х. Подозрения усиливал и другой факт. Муди жил недалеко от зоны, где замолк телефон Бриттани. Однако на тот момент полиция не собрала достаточно доказательств для обвинения. Ситуация изменилась, когда к делу подключилась новая команда ФБР. Аналитики заново изучили видеозаписи и маршруты транспорта. Во время повторной проверки они обратили внимание на Ford Explorer, замеченный рядом с ключевыми точками в нужный промежуток времени. Машина привела агентов к окружению Муди. Так следствие получило шанс восстановить события той ночи.
Признание Рэймонда Муди и находка останковВ 2022 году следователи задержали Рэймонда Муди. Под давлением собранных улик он признал вину и согласился показать место, где спрятал останки Бриттани Дрекель. Полиция приехала в лесной участок в районе Джорджтауна и нашла останки девушки. Эксперты подтвердили личность с помощью ДНК и стоматологических данных. Позже судмедэксперты указали причину смерти — удушение.
Эта находка поставила точку в одном из самых известных нераскрытых дел Южной Каролины. Для семьи Бриттани правда оказалась тяжёлой, но именно она принесла долгожданный ответ. В октябре 2022 года Муди признал вину по делу, связанному с похищением и убийством Бриттани Дрекель. Суд назначил ему пожизненное заключение без права на досрочное освобождение и добавил ещё 60 лет по другим пунктам обвинения.