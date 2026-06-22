22 июня 2026, 15:57

Фото: iStock/Lawrey

Весной 2009 года 17-летняя Бриттани Дрекель уехала в Мёртл-Бич на весенние каникулы и пропала по дороге в отель. Следствие годами искало девушку в районе Джорджтауна, проверяло версии и упиралось в тупик. Лишь в 2022 году полиция вышла на Рэймонда Муди, а семья Бриттани наконец узнала, где оборвалась её жизнь. Подробнее расскажем в материале «‎Радио 1».





Содержание Кто такая Бриттани Дрекель Как исчезла Бриттани Дрекель Что показал телефон Почему расследование зашло в тупик Как следователи вышли на Рэймонда Муди Признание Рэймонда Муди и находка останков Какую роль сыграла Анджел Воуз Почему дело Бриттани Дрекель вызвало такой резонанс

Кто такая Бриттани Дрекель

Как исчезла Бриттани Дрекель

Что показал телефон

Фото: iStock/Ajax9

Почему расследование зашло в тупик

Как следователи вышли на Рэймонда Муди

Признание Рэймонда Муди и находка останков

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Какую роль сыграла Анджел Воуз

Почему дело Бриттани Дрекель вызвало такой резонанс