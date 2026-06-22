За минувшие сутки в Кузбассе утонули три человека, в том числе двое детей
За минувшие сутки в Кемеровской области утонули три человека — пожилой мужчина и двое детей. Об этом сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф имени профессора И. К. Галеева.
По данным VSE42.RU, в селе Драченино Ленинск-Кузнецкого района утонул 17-летний подросток, в Заводском районе Новокузнецка — девятилетняя девочка, а в Новокузнецком округе погиб 62-летний мужчина.
«Кроме того, тонули в Заводском районе Новокузнецка еще две девочки, их удалось спасти. 12-летняя школьница доставлена в травмпункт в удовлетворительном состоянии. У 14-летней пострадавшей диагностировано состояние средней тяжести», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что обе девочки выбрались на берег самостоятельно, но успели наглотаться воды, пишет «Сiбдепо». Жителей региона призвали не оставлять детей без присмотра во время отдыха у водоемов. Также там посоветовали не купаться в непредназначенных для этого местах и в состоянии алкогольного опьянения.