За минувшие сутки в Кузбассе утонули три человека, в том числе двое детей

22 июня 2026, 13:27

Фото: iStock/razaklatif

За минувшие сутки в Кемеровской области утонули три человека — пожилой мужчина и двое детей. Об этом сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф имени профессора И. К. Галеева.





По данным VSE42.RU, в селе Драченино Ленинск-Кузнецкого района утонул 17-летний подросток, в Заводском районе Новокузнецка — девятилетняя девочка, а в Новокузнецком округе погиб 62-летний мужчина.





«Кроме того, тонули в Заводском районе Новокузнецка еще две девочки, их удалось спасти. 12-летняя школьница доставлена в травмпункт в удовлетворительном состоянии. У 14-летней пострадавшей диагностировано состояние средней тяжести», — добавили в ведомстве.