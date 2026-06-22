22 июня 2026, 08:55

SHOT: Россиянин задержан за аферу с недвижимостью на 513 млн рублей в Таиланде

Фото: iStock/Yingko

Россиянина задержали за аферу с недвижимостью на 513 млн рублей в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.