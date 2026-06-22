Россиянина задержали за аферу с недвижимостью на 513 млн рублей в Таиланде
Россиянина задержали за аферу с недвижимостью на 513 млн рублей в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Гражданин России оказался в числе задержанных в рамках масштабного расследования земельного дела на Пхукете. Тайские власти начали операцию против компаний, которые подозреваются в незаконном приобретении земли с использованием подставных структур, нарушая Земельный кодекс страны.
Иностранцы из Израиля, Франции, Нидерландов и РФ обвиняются в том, что они контролировали элитные участки земли через фиктивные тайские компании. Общая сумма активов, связанных с делом, составляет около 231 миллиона бат, что эквивалентно примерно семи миллионам долларов или 513 миллионам рублей. Сейчас следователи изучают финансовые схемы и структуру собственности, а все подозреваемые находятся под следствием.
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