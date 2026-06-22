Мать оставила двухмесячного сына в коляске на солнце и ушла пить алкоголь

22 июня 2026, 11:57

В Котельниках мать забыла двухмесячного сына в коляске на солнце и ушла выпивать

Фото: iStock/GKV

В Котельниках мать оставила двухмесячного сына в коляске на солнце и ушла выпивать. Об этом пишет Telegram-канал Mash.