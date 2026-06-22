Мать оставила двухмесячного сына в коляске на солнце и ушла пить алкоголь
В Котельниках мать оставила двухмесячного сына в коляске на солнце и ушла выпивать. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 21 июня. Очевидцы заметили, что коляска с ребёнком находилась на солнце больше двух часов, и вызвали полицию и скорую помощь.
Малыша госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Мать была задержана из-за несоблюдения родительских обязанностей.
Ранее сообщалось, что мать оставила сына в машине с заблокированными дверьми на три часа в Кемеровской области. Пострадавший получил тепловой удар и впал в кому. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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