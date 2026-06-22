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Мать оставила двухмесячного сына в коляске на солнце и ушла пить алкоголь

В Котельниках мать забыла двухмесячного сына в коляске на солнце и ушла выпивать
Фото: iStock/GKV

В Котельниках мать оставила двухмесячного сына в коляске на солнце и ушла выпивать. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Инцидент произошел вечером в воскресенье, 21 июня. Очевидцы заметили, что коляска с ребёнком находилась на солнце больше двух часов, и вызвали полицию и скорую помощь.

Малыша госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Мать была задержана из-за несоблюдения родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что мать оставила сына в машине с заблокированными дверьми на три часа в Кемеровской области. Пострадавший получил тепловой удар и впал в кому. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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