25-летняя девушка вместе с сестрой убила любовника и всю его семью: что скрывалось за обычным пожаром в пятиэтажном доме в Ак-Довураке?
В марте 2017 года небольшой город Ак-Довурак в Республике Тыва потрясла трагедия. В одной из квартир пятиэтажки произошел пожар, после тушения которого были обнаружены тела четырех человек — супругов и их двух маленьких дочерей. Сначала жители города пытались понять, кто мог совершить столь жестокое преступление, однако вскоре следствие установило: к убийству причастны две сестры — 25-летняя Рузанна Данадян и ее 19-летняя сестра Милана. При этом старшая из них состояла в отношениях с погибшим хозяином квартиры. Подробнее о случившемся — в материале «Радио 1».
Пожар в квартире и страшная находкаНочью 4 марта 2017 года в экстренные службы поступил звонок от жителей пятиэтажного дома в Ак-Довураке. Люди сообщали о пожаре в одной из квартир и опасались, что огонь может распространиться на другие этажи.
Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Однако после тушения огня в квартире их ожидала страшная картина. На полу в разных комнатах были обнаружены тела четырех человек. Погибли 35-летние супруги Владислав и Лилия, а также их дочери — шестилетняя и четырехлетняя девочки.
Как сообщала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Республике Тыва Алла Нурсат, тела находились в разных частях квартиры. Девочек обнаружили в ванной комнате, мать лежала возле входа на кухню, а тело мужчины нашли на лестничной площадке в подъезде. По одной из версий, его могли вынести туда пожарные до того, как стало ясно, что он уже мертв.
Одна из комнат квартиры сильно пострадала от огня: кровать была частично уничтожена пламенем. Внутри помещения царил беспорядок — по полу были разбросаны вещи и детские игрушки.
Уже при первичном осмотре следователи поняли, что пожар, вероятнее всего, устроили намеренно, а трагедия не является несчастным случаем. Было возбуждено уголовное дело.
Благополучная семья с тайной стороной жизниДля соседей и знакомых погибшая семья выглядела благополучной. Владислав работал дежурным в Единой дежурно-диспетчерской службе городской администрации. Его супруга Лилия занимала должность заведующей складом в одном из детских садов.
Супруги были знакомы еще со школьных лет. В браке у них родились три дочери. В ночь трагедии старшая девочка осталась ночевать у бабушки, благодаря чему избежала гибели.
Знакомые семьи вспоминали Владислава как спокойного и доброжелательного человека. По словам друзей, он получил высшее образование по специальности экономист, а его жена работала бухгалтером. Семья считалась дружной и благополучной.
Однако позже выяснилось, что за внешним благополучием скрывалась личная драма — у Владислава был роман на стороне.
Подозреваемые: сестры ДанадянСледствие достаточно быстро установило круг подозреваемых. Ими оказались местные жительницы — родные сестры Рузанна и Милана Данадян.
Соседи рассказали правоохранителям, что знали о связи Владислава с Рузанной. Кроме того, в вечер трагедии жильцы дома видели двух женщин в подъезде, что помогло следователям выйти на их след.
Сразу после происшествия среди жителей города начали распространяться различные слухи и версии произошедшего. Однако официальная информация, озвученная Следственным комитетом, подтвердила, что старшая из сестер действительно состояла в отношениях с погибшим мужчиной.
По данным следствия, в тот вечер женщины пришли в квартиру Владислава, где они вместе распивали алкоголь. Когда домой вернулась Лилия с детьми, между ней и гостьями вспыхнул конфликт. По словам следователей, ссора быстро переросла в драку.
Семьи подозреваемых и реакция жителейМестные жители признавались, что новость о причастности сестер Данадян к убийству стала для них шоком. Обе женщины выросли в этом же городе, учились в местной школе и считались нормальными и обычными жительницами.
Рузанна работала администратором в гостинице и имела юридическое образование. По словам знакомых, она планировала уехать на заработки в Москву. У нее подрастал маленький сын.
Младшая сестра Милана была замужем и жила отдельно от родителей. На момент трагедии у нее также было двое маленьких детей — одному из них около года, второму примерно четыре года.
Родители сестер, по словам соседей, считались порядочными людьми. Отец много работал, а мать помогала дочерям и занималась воспитанием внуков. Именно поэтому многие жители Ак-Довурака не могли поверить, что молодые женщины оказались причастны к столь жестокому преступлению.
Траур в городеПосле трагедии власти города объявили официальный траур. 6 марта 2017 года в Ак-Довураке были приспущены флаги, а все развлекательные мероприятия отменены.
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол в своем обращении отметил, что произошедшее стало огромной трагедией для всего региона. Он выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что общество должно задуматься о причинах подобных преступлений. Особую боль у жителей вызвала гибель маленьких детей.
Ход следствия и восстановленная картина преступленияРасследование продолжалось почти год. Следователи тщательно восстанавливали события той ночи, сопоставляя показания подозреваемых с результатами экспертиз.
По версии Следственного комитета, вечером 3 марта 2017 года Лилия вернулась домой вместе с двумя младшими дочерьми. В квартире она застала мужа, который находился в компании двух женщин и распивал спиртное. Между хозяйкой дома и гостьями возникла ссора. Владислав в конфликт не вмешивался и ушел в другую комнату.
В разгар скандала Лилия схватила кухонный нож и попыталась напасть на Рузанну — любовницу мужа. Однако та смогла вырвать нож из рук хозяйки квартиры и несколько раз ударила ее. В этот момент в конфликт вмешалась младшая сестра Милана. Она также взяла нож и нанесла Лилии дополнительные удары. Женщина скончалась на месте.
Убийство главы семьи и детейПо данным следствия, Владислав в это время находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и спал на диване. Милана разбудила его и сообщила о произошедшем.
Осознав случившееся, мужчина попытался напасть на женщину, однако у нее в руках находился нож. В результате Владислава также смертельно ранили.
Все происходящее видели дети — шестилетняя и четырехлетняя дочери погибших. Девочки стали свидетелями убийства родителей.
Осознавая, что дети могут рассказать о произошедшем, Милана решила избавиться от них. По версии следствия, именно она проявила наибольшую жестокость. После этого сестры решили скрыть следы преступления. Они подожгли квартиру и покинули место происшествия.
Судебное разбирательствоВ феврале 2018 года уголовное дело в отношении сестер Данадян передали в суд. Прокуратура настаивала на строгом наказании — вплоть до двадцати лет лишения свободы.
Однако судебный процесс оказался затяжным и сопровождался длительными разбирательствами. История трагедии в Ак-Довураке стала одним из самых обсуждаемых уголовных дел региона и надолго запомнилась жителям города.
Последнее слово подсудимых в Верховном суде ТувыЛишь в июле 2019 года рассмотрение резонансного уголовного дела подошло к завершающей стадии. В Верховном суде Республики Тыва подсудимым было предоставлено право выступить с последним словом перед оглашением приговора.
Во время заседания 19-летняя Милана Данадян выступила с обращением к суду и родственникам погибших. При этом ее слова сопровождались оговорками. Подсудимая заявила, что действовала, защищая себя и свою старшую сестру.
«Защищала свою жизнь и жизнь своей родной сестры, поэтому убила Владислава и его жену. Мной также было совершено убийство двух малолетних девочек, что даже я сама себе не могу простить. Я сожалею о случившемся и искренне раскаиваюсь», — сказала Милана Данадян в зале суда.
Приговор суда и мягкое наказаниеОкончательный приговор по делу об убийстве семьи в Ак-Довураке огласили в августе 2019 года. Решение суда вызвало резкую реакцию у родственников погибших, которые сочли назначенное наказание чрезмерно мягким.
Суд признал обеих сестер Данадян виновными и назначил им в совокупности 20 лет лишения свободы. Рузанну Данадян признали виновной по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы.
Младшая сестра, Милана Данадян, была признана виновной по более тяжким статьям. Ей вменили «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное с особой жестокостью группой лиц», а также «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».
По совокупности этих преступлений суд назначил Милане Данадян 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, назначили последующее принудительное лечение у врача-психиатра.
Реакция родственников погибших на решение судаОглашенный приговор вызвал резкое недовольство у родственников погибшей семьи. Особенно эмоционально на решение суда отреагировала мать убитого Владислава.
Женщина публично выразила возмущение назначенными сроками лишения свободы и поставила под сомнение справедливость судебного решения.
«Это что, справедливость? А я осталась без детей совсем одна. Значит так оценена жизнь моих детей? Шесть и четырнадцать лет?» — заявила она.По ее словам, назначенное наказание не соответствовало тяжести совершенного преступления.
Пересмотр дела в Верховном суде РоссииРешение суда первой инстанции вызвало широкий общественный резонанс. Обсуждение дела активно велось как среди жителей региона, так и в средствах массовой информации.
Общественное недовольство стало одной из причин дальнейшего пересмотра судебного решения. Осенью 2019 года уголовное дело направили в Верховный суд Российской Федерации.
Высшая судебная инстанция изучила материалы процесса и пришла к выводу, что назначенные сроки лишения свободы действительно не соответствуют степени общественной опасности совершенных преступлений. По итогам рассмотрения дела приговор ужесточили.
В результате Рузанна Данадян получила десять лет лишения свободы в исправительной колонии. Наказание для Миланы Данадян также пересмотрели. К первоначально назначенным 14 годам лишения свободы суд добавил еще пять лет. Таким образом, окончательный срок заключения для Миланы Данадян составил 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.