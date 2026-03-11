В Москве росгвардейцы задержали мужчину за нападение на сожительницу
Видео: пресс-служба Росгвардии
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, избившего свою сожительницу на юге Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении ведомства.
Инцидент произошел в гостиничном заведении на Севастопольском проезде. Во время патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил сигнал тревоги и прибыл на место происшествия.
Правоохранители установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанес проживающей с ним женщине телесные повреждения. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа, а также множественные ушибы и царапины.
Сотрудники Росгвардии вызвали бригаду медиков, которые после осмотра госпитализировали женщину. Задержанным оказался 45-летний житель Московской области. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
