В Петербурге пропали два брата-школьника после того, как у них забрали телефоны

11 марта 2026, 16:05

В Петербурге разыскивают двух мальчиков, ушедших из дома после ссоры

Фото: Istock/Iana Pronicheva

В Санкт-Петербурге разыскивают двух братьев 11 и 14 лет. Дети ушли из дома и не вернулись после того, как мать отобрала у них телефоны. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», женщина наказала сыновей за попытку угона её автомобиля.