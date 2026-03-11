В Петербурге пропали два брата-школьника после того, как у них забрали телефоны
В Санкт-Петербурге разыскивают двух братьев 11 и 14 лет. Дети ушли из дома и не вернулись после того, как мать отобрала у них телефоны. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», женщина наказала сыновей за попытку угона её автомобиля.
Илья и Саша пропали в Красносельском районе 10 марта. Утром мама довезла их на автобусе до школы, но на занятия мальчики не пришли. Вечером выяснилось, что в учебном заведении их не было.
Семья воспитывает нескольких детей. Дома братьев ждут младшие сестра и брат. О своём намерении уйти подростки никому не сообщали. С собой у них только 600 рублей на двоих, мобильных телефонов нет. Мать предполагает, что сыновья могли отправиться к бабушке в Псков, однако подтверждения этой версии нет. В поисках задействованы волонтёры.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге начали массово пропадать дети.
Читайте также: